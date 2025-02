Tra Casa Sanremo e Sorrento continua l’amicizia

Il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il direttore del Premio Penisola Sorrentina Mario Esposito

Da Casa Sanremo un attestato di benemerenza per il Premio cinematografico promosso dal Comune di Sorrento che nell'ultima edizione ha visto premiato anche Pippo Balistreri, direttore di palco del Festival di Sanremo





SANREMO (IM) - Il Festival di Sanremo targato Carlo Conti è da poco passato, lasciando intorno a sè un alone di successo e di apprezzamento generale. Tra gli appuntamenti fuori del Teatro Ariston, anche quest'anno Casa Sanremo ha registrato il tutto esaurito, con una programmazione al Palafiori durata per ben due settimane che, come sempre, ha messo al centro territori, proposte musicali, spettacoli, libri, nuovi talenti.





In questo contesto è stato interessante il dialogo culturale che si è sviluppato tra la città dei fiori ed un' altra delle perle del turismo nazionale ed internazionale, ovvero la città di Sorrento.





Dalla sezione "library" di Casa Sanremo, che quest'anno ha celebrato la 18esima edizione, è arrivato infatti un attestato di benemerenza per il Premio Penisola Sorrentina, evento cinematografico e spettacolare di rilievo nazionale, capitanato da Mario Esposito e promosso dall' Amministrazione comunale di Sorrento.





"È una sorpresa per me" afferma il direttore artistico Mario Esposito "Ringrazio il patron di Casa Sanremo Enzo Russolillo e la responsabile di Casa Sanremo Writers Viridiana Salerno per questa attestazione, che condivido con il Sindaco Massimo Coppola e con tutta la squadra del Premio Penisola Sorrentina" conclude Mario Esposito.





Premio che quest'anno festeggerà la trentesima edizione, e che è inserito nel cartello della promozione dell'audiovisivo della Campania Film Commission e del Ministero della Cultura.





Non a caso direttore artistico della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha individuato l'amicizia come parola chiave del successo nello spettacolo e nella vita.





E tra Sanremo e Sorrento continua questo rapporto di amicizia e di dialogo culturale, attraverso la sinergia tra le due kermesse.





Nell'edizione 2024 a Sorrento si tenne la consegna di un Premio speciale Casa Sanremo off a Pippo Balistreri, lo storico direttore di palco del Festival della canzone italiana.