Roma si prepara all’ultimo saluto a Papa Francesco: attese 200mila persone in Piazza San Pietro

ROMA - Oggi, in Piazza San Pietro, si celebrano i funerali di Papa Francesco. Si attendono circa 200mila persone per rendere omaggio al Pontefice, a coronamento di un flusso ininterrotto che ha visto oltre 250mila fedeli sfilare negli ultimi giorni per salutare il Papa che ha segnato profondamente la Chiesa del nostro tempo. Nonostante il caldo, la pioggia e le lunghe file, il popolo di Francesco non ha esitato: preghiere, commozione e lacrime hanno scandito l’ultimo abbraccio al Papa argentino, figlio di emigranti italiani.

La macchina della sicurezza è pronta a fronteggiare il grande afflusso di fedeli e la presenza di capi di Stato e teste coronate da tutto il mondo. Roma è stata blindata sin dalla notte, con oltre 4mila agenti in campo, zone di sicurezza perimetrate e checkpoint attivi. Pattugliamenti speciali, cinofili, artificieri, tiratori scelti e nuclei Nbcr dei Vigili del Fuoco sono dispiegati su tutto il territorio attorno al Vaticano.

Cinque maxi-schermi sono stati allestiti in Piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione per consentire ai fedeli di seguire la cerimonia. Mentre il sole inizia a scaldare la piazza, i canti liturgici risuonano tra i colonnati del Bernini.

Per il corteo funebre che accompagnerà Papa Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore è stata predisposta una papamobile speciale, riadattata per accogliere il feretro ed essere visibile a tutti durante il passaggio per le vie di Roma.

Intanto, l’eredità spirituale di Papa Francesco diventa tema centrale in vista del Conclave. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha dichiarato: "Serve un Papa che sappia parlare al popolo, capace di rappresentare una Chiesa globale e complessa, non priva di tensioni, ma capace di trovare una sintesi".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Roma per partecipare alla cerimonia, confermando la portata storica e universale dell’evento. Insieme a lui, sono attese 130 delegazioni internazionali.

Oggi Roma si ferma: il mondo si unisce per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco.