Tragedia a Monreale: tre giovani uccisi in una sparatoria, due feriti. Indagini in corso

PALERMO - Una notte di sangue ha scosso, un comune a soli 10 chilometri da, dove tre giovani sono stati uccisi in unaavvenuta in. L'incidente, che ha avuto luogo nella notte, è il tragico epilogo di una rissa tra due gruppi di ragazzi, uno die l'altro di, che è degenerata in un agguato mortale.

Le vittime sono Massimo Pirozzo di 26 anni, Salvatore Turdo di 23 anni, e Andrea Miceli, anche lui 26enne, che inizialmente è stato gravemente ferito. Due altri giovani, di 33 e 16 anni, sono stati feriti ma non sono in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta dopo una lite per futili motivi davanti a uno dei locali più frequentati della zona, una pizzeria. La situazione è sfociata in un conflitto violento, che ha visto almeno undici colpi di pistola sparati, provocando il caos tra la folla. Molti dei presenti, almeno un centinaio, sono stati testimoni di quanto accaduto.

Il panico ha subito preso piede tra i presenti, con un fuggi fuggi generale, mentre l'emergenza sanitaria si è subito attivata. Gli ospedali sono stati presi d'assalto dai parenti e dagli amici delle vittime, tra cui scene strazianti di riconoscimento dei corpi da parte dei familiari.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e stanno cercando di ottenere immagini dai sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili della sparatoria. Si pensa che ad aprire il fuoco siano stati due giovani, forse anche minorenni, e si indaga su due palermitani originari dello Zen, un quartiere noto di Palermo. Al momento, non sono stati ancora identificati tutti i partecipanti alla rissa.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso il suo sgomento per quanto accaduto: “Siamo dinanzi ad una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani", ha dichiarato. Il sindaco ha inoltre convocato una giunta straordinaria, che si riunirà nelle prossime ore per discutere le misure da adottare.

La comunità monrealese è scossa, e la città si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e dolore, cercando di fare luce su una tragedia che ha stravolto la vita di tante famiglie.