Si prolunga il ricovero di Papa Francesco al Gemelli: diagnosi di polmonite bilaterale

Si allunga la degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice è ricoverato dallo scorso venerdì a causa del riacutizzarsi della bronchite e dell'insorgere di un'infezione alle vie respiratorie. Le ultime analisi mediche hanno evidenziato un "quadro clinico complesso" e un'origine "polimicrobica" dell'infezione, portando i medici a rivedere il trattamento e a prolungare il ricovero ospedaliero.

Nel corso della serata, la Sala Stampa Vaticana ha diffuso un aggiornamento preoccupante: "gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso". Una TAC di controllo al torace, eseguita nel pomeriggio su indicazione dell'équipe sanitaria vaticana e dei medici del Policlinico Gemelli, ha rivelato l'insorgenza di una polmonite bilaterale, rendendo necessaria un'ulteriore terapia farmacologica. L'infezione polimicrobica, sviluppatasi in un contesto di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, ha richiesto l'uso di una terapia cortisonica e antibiotica, rendendo il percorso terapeutico più delicato.

Cancellati tutti gli impegni pubblici

Le nuove informazioni mediche hanno confermato che la degenza del Papa non sarà breve. Di conseguenza, il Vaticano ha annunciato la cancellazione di tutti gli impegni pubblici del Pontefice. L'udienza generale del mercoledì è stata sospesa, così come la celebrazione della messa per il Giubileo dei Diaconi prevista per domenica. Al suo posto, l'evento sarà presieduto dall'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e responsabile dell'organizzazione dell'Anno Santo. Rimane in dubbio la modalità con cui Francesco terrà l'Angelus domenicale: la scorsa settimana il testo era stato scritto e diffuso senza una diretta del Pontefice.

Il Papa mantiene il buon umore e continua a lavorare

Nonostante il quadro clinico complesso, Papa Francesco viene descritto come "di buon umore" da chi gli è vicino. Non trascura le sue consuetudini quotidiane: nella serata di ieri, ad esempio, ha telefonato alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, un gesto che compie quotidianamente per esprimere vicinanza alla comunità cattolica locale. Inoltre, continua a seguire gli affari della Chiesa, grazie ai suoi segretari che gli portano documenti e aggiornamenti nella sua stanza al decimo piano del Gemelli.

Oggi, nonostante il riposo assoluto prescritto dai medici, il Papa ha inviato un messaggio alla Facoltà Teologica del Triveneto in occasione del 20° anniversario di fondazione e dell'inaugurazione dell'Anno Accademico. Inoltre, ha accettato la rinuncia di monsignor Jean-Pierre Blais al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, nominando come successore padre Pierre Charland, fino ad oggi ministro provinciale dei Francescani del Canada.

Mentre il decorso della malattia viene attentamente monitorato dai medici, il mondo cattolico continua a pregare per la pronta guarigione del Santo Padre.