Explorer’s Edge II è la novità targata Columbia

Progettata per gli amanti dell’avventura, Explorer’s Edge II di Columbia è l’alleata ideale sia per affrontare la quotidianità in città, sia per esplorare i sentieri, indipendentemente dalle condizioni meteo. La tecnologia termoriflettente Omni-Heat™ Infinity trattiene il calore in modo ottimale, migliorando la traspirabilità e garantendo il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, la tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech™ offre una protezione completa contro vento e pioggia, grazie ad una costruzione multistrato che mantiene la pelle asciutta senza limitare i movimenti.

Questo modello sposa anche la sostenibilità: realizzato in poliestere riciclato al 100%, riduce l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Il design leggero e funzionale assicura calore grazie all’imbottitura da 80 g, evitando ingombri durante le escursioni. Le regolazioni di cappuccio, polsini e orlo, consentono di personalizzarla in base alle esigenze. Una giacca pensata per affrontare ogni avventura con protezione, praticità e un occhio di riguardo per l’ambiente.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it