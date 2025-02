Papa Francesco: migliorano le condizioni cliniche, ma la prognosi resta riservata

ROMA - “Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento”. A dirlo è il bollettino emesso in serata sulla situazione di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, secondo cui “la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata”. Inoltre, “La Tac torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri”. Il Papa “continua l'ossigenoterapia ad alti flussi, anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiforme”. Tuttavia, “pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata”.

Notte tranquilla e giornata di lavoro

In mattinata la Sala stampa vaticana aveva dichiarato che il Santo Padre “ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando”.

Nel pomeriggio, Papa Francesco ha ripreso le sue attività lavorative, mentre in mattinata ha proseguito le terapie restando in poltrona. Il bollettino sottolinea che il Papa continua a mangiare normalmente.

La formulazione utilizzata nei bollettini da sabato, che fa riferimento a “condizioni cliniche del Santo Padre che rimangono critiche”, viene impiegata in seguito alle dichiarazioni dei medici nella conferenza stampa di venerdì scorso, quando hanno affermato che “non è fuori pericolo”. Per questo motivo, la prognosi continua a non essere sciolta.

Prossimi aggiornamenti attesi

Bergoglio continua l'ossigenazione con i naselli nelle stesse modalità degli ultimi giorni. Non si esclude che alla fine della settimana possa tenersi una nuova conferenza stampa dell'équipe medica che ha in cura il Pontefice.