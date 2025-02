Ucraina, Zelensky venerdì negli Usa per accordo su minerali strategici

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che l'accordo sui minerali strategici con gli Stati Uniti possa portare ad ulteriori intese. Tuttavia, ha confermato che non sono ancora state concordate garanzie di sicurezza americane, descrivendo l'accordo come un semplice "quadro". Zelensky ha sottolineato come il suo team abbia fatto pressione affinché fosse incluso un riferimento al sostegno per le garanzie di sicurezza dell'Ucraina, pur senza risultati concreti al momento. “Volevo una decisione sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ed è importante che ci sia”, ha dichiarato.

Lavrov accusa l'Europa di incitare il conflitto

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato i Paesi europei di incitare l'Ucraina a proseguire il conflitto, facendo riferimento ai cambiamenti negli equilibri politici.

Meloni: necessarie garanzie di sicurezza per una pace duratura

La premier italiana Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di sforzi per gettare le basi di una pace giusta e duratura in Ucraina. Secondo Meloni, la pace sarà possibile solo se Kiev riceverà adeguate garanzie di sicurezza, in modo che episodi simili non si ripetano e che le nazioni europee minacciate possano sentirsi al sicuro.

Salvini contrario all'invio di truppe italiane

Il vicepremier Matteo Salvini ha frenato sull'ipotesi di inviare truppe italiane in Ucraina. "Parlare oggi di mandare soldati italiani in terra di guerra non ha senso, non mi esercito neanche a dire chi e come. Prima Putin e Zelensky devono deporre le armi e poi ragioneremo di tutto", ha dichiarato.

L'Europa accelera sulla difesa comune

Nel frattempo, l'Unione Europea sta lavorando per rafforzare la difesa comune e si fa strada l'idea di un fondo comune Ue-Regno Unito. Il presidente del Consiglio europeo ha scritto su X che il presidente francese Emmanuel Macron ha informato i leader dell'UE sul suo recente incontro con Donald Trump a Washington. "Molto utile per preparare il nostro Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, dove prenderemo decisioni sul nostro sostegno all'Ucraina e sul rafforzamento della difesa europea", ha affermato.