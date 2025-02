Mirco Pecorari, quando l’arte aeronautica incontra la musica

Il designer Mirco Pecorari con Gianluca Piroli, responsabile della comunicazione di ASD, all'inaugurazione dello spazio ixoost di Modena

Mirco Pecorari, designer italiano di aerei noto per le livree delle Frecce Tricolori, porta allo spazio IXOOST di Modena le sue nuove creazioni innovative del mondo audio





MODENA - Nel panorama del design contemporaneo pochi nomi riescono a combinare l’arte, l’ingegneria e l’innovazione con la stessa eleganza di Mirco Pecorari. Designer aeronautico di fama internazionale, Pecorari è noto per le livree delle frecce tricolori e per essere presente con alcuni suoi lavori al National Air and Space Museum (NASM) dello Smithsonian Institution ed al Science museum di Londra.





Pecorari ha saputo trasformare la sua passione per l’aeronautica in creazioni uniche, in cui la precisione tecnica si mescola a un’estetica audace e futuristica.





L'Audio High-End ispirato al suono della Lamborghini





ESAVOX è un sistema audio high-end ispirato allo scarico originale Lamborghini™, realizzato artigianalmente in edizione limitata di 63 pezzi. Disponibile in colori iconici come Green Gea e Red Epona, il design riflette lo stile delle supersportive Lamborghini™ con dettagli in carbonio e linee esclusive. Il cuore del sistema è lo scarico dell’Aventador, che integra i diffusori e valorizza i materiali utilizzati. ESAVOX offre un’esperienza acustica unica per gli appassionati di auto e del Made in Italy, portando il suono Lamborghini™ nelle case con un tocco di lusso e design.





Radial6 , l'impianto Hi-Fi per la casa





In questo contesto si inserisce Radial6, l’impianto Hi-Fi di iXOOST, che eleva l’esperienza audio a un livello superiore. Non si tratta semplicemente di un sistema audio, ma di un vero e proprio capolavoro che si ispira a quei dettagli aeronautici unici: dal motore radiale al flap, dall’hangar al volo, senza mai dimenticare l’uomo pilota.

Radial6 non è solo un impianto audio; è la prima dock che "vola" con la musica, portando l’esperienza sonora in un’altra dimensione. La combinazione di avanzamento tecnologico e artigianalità fa sì che questo sistema Hi-Fi offra non solo un suono impeccabile, ma anche un design sofisticato e unico nel suo genere.





La magia della trasformazione con Ixoost





Mirco Pecorari ci propone un’interpretazione unica e affascinante di elementi iconici del mondo aeronautico, trasformandoli in un oggetto straordinario che porta la passione per il volo nel quotidiano.

La collaborazione con iXOOST rappresenta un incontro perfetto tra creatività e tecnologia. Mirco Pecorari, più che un designer, si definisce un visionario: un creatore che guarda oltre le convenzioni e fonde passione e originalità nei suoi progetti. La sua esperienza nel mondo aeronautico si traduce in un linguaggio estetico che non è solo tecnica, ma pura espressione artistica. Con Pecorari, ogni oggetto prende vita, raccontando storie di ingegno ed eccellenza.





L'armonia tra design ed efficienza





Grazie all’integrazione tra innovazione e design, Radial6 di iXOOST rappresenta una fusione impeccabile di praticità, raffinatezza e precisione, proprio come ogni opera di Mirco Pecorari.

Con Radial6, iXOOST e Pecorari ci invitano a esplorare la musica in un modo completamente nuovo, facendoci provare la sensazione del volo attraverso ogni nota e ogni particolare del progetto.