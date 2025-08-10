Incendio nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino: nessun ferito, nave trainata verso Napoli

NAPOLI - Paura nel tardo pomeriggio di oggi a bordo della motonave Raffaele Rubattino della compagnia Tirrenia, partita questa mattina da Palermo e diretta a Napoli con a bordo 155 passeggeri, veicoli e l’equipaggio.

Intorno alle 18:00, a circa 15 miglia dal porto partenopeo, a nord-ovest di Capri, un principio d’incendio è scoppiato nella sala macchine, costringendo il capitano a lanciare un mayday via radio. L’imbarcazione, impossibilitata a proseguire la navigazione in autonomia, è rimasta alla deriva mentre la Capitaneria di Porto di Napoli coordinava le operazioni di soccorso.

Sul posto sono stati inviati due rimorchiatori dal porto di Napoli, che impiegheranno circa quattro ore per condurre la nave in sicurezza a destinazione. In zona è giunta anche la nave traghetto GNV Auriga, anch’essa proveniente da Palermo, pronta a prestare eventuale assistenza.

Secondo quanto comunicato da Tirrenia, l’incendio è stato tempestivamente domato dall’equipaggio e fortunatamente non si registrano feriti. “La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori” ha precisato la compagnia.

Le autorità portuali stanno monitorando l’evolversi della situazione fino al completamento del traino e all’ormeggio sicuro della Raffaele Rubattino.