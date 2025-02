I Nomadi al Mediceo Live Festival 2025

Lunedì 4 agosto ore 21,00 Seravezza. Aperte le prevendite.





Il Mediceo Live Festival si prepara ad un’altra sorprendente edizione svelando i primi grandi ospiti della manifestazione che animerà l’estate versiliese dal 3 luglio al 16 agosto con 9 imperdibili appuntamenti. Il Festival organizzato da ALIVE, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini, ha aperto le prevendite per il concerto dei Nomadi lunedì 4 agosto alle 21,00 nella meravigliosa cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza.





I Nomadi, protagonisti indiscussi della storia della musica leggera italiana tornano ad esibirsi in Versilia pronti ad emozionare il pubblico con i loro successi intramontabili.





"Con grande gioia annunciamo i primi grandi ospiti dell’edizione 2025 del Mediceo Live Festival -dichiara l’organizzatore Cristiano Ceragioli- I Nomadi hanno fatto la storia della musica in Italia e averli in cartellone quest’anno è una grande soddisfazione, come lo è anche la presenza di altri grandi artisti che sveleremo nel corso delle prossime settimane. Posso anticipare però -aggiunge- che avremo davvero un cartellone importante!".





I Nomadi nascono nei primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia quando Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per caso ma forse anche per destino! Sono passati 55 anni ma loro sono ancora lì: 90 concerti all’anno in tutta Italia che riescono a coinvolgere spettatori di ogni età, creando così quello che si può definire il "popolo nomade". I Nomadi sono oggi: Beppe Carletti (tastiere), Cico Falzone (chitarre), Domenico Inguaggiato (batteria), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce) e dal 3 marzo 2017 è entrato a far parte del gruppo Yuri Cilloni (voce).





