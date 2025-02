Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro villa: mistero sulle cause

SANTA FE - Le autorità della contea di Santa Fe stanno indagando sulla morte dell’attore Gene Hackman, 94 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, trovati senza vita nella loro villa in circostanze ancora poco chiare.Le autopsie eseguite sui corpi della coppia non hanno evidenziato segni di trauma, ma restano in attesa dei risultati degli esami tossicologici e della verifica sulla presenza di ossido di carbonio, che potrebbero richiedere fino a un mese e mezzo. Secondo lo sceriffo Adan Mendoza, non ci sono segni immediati di un atto criminale, ma questa ipotesi non è stata ancora esclusa.La scoperta dei corpi è avvenuta dopo che uno dei custodi della proprietà, insospettito dalla porta d’ingresso aperta, è entrato insieme a un collega. Hackman è stato trovato a terra nell’ingresso, in tuta e pantofole, con accanto un bastone e gli occhiali da sole, mentre la moglie era riversa sul pavimento del bagno, accanto a una boccetta di medicinali aperta. In un armadio del bagno è stato trovato morto anche uno dei tre pastori tedeschi della coppia, mentre gli altri due cani erano ancora vivi: uno in giardino e l’altro accanto al corpo di Betsy Arakawa.Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi per determinare le cause della tragedia, che al momento resta avvolta nel mistero.