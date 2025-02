Alta tensione tra Trump e Zelensky: "State giocando con la Terza Guerra Mondiale"

WASHINGTON - Scontro acceso alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Durante un incontro nello Studio Ovale, Trump ha accusato Zelensky di "giocare con la Terza Guerra Mondiale" e di "non avere le carte in mano" per un accordo. Il presidente USA ha poi aggiunto che l'Ucraina dovrebbe essere "più riconoscente" per l’aiuto ricevuto da Washington.

Zelensky: "Cruciale il sostegno degli USA per la sicurezza dell'Ucraina"

Zelensky ha sottolineato l'importanza del supporto americano per la sicurezza dell'Ucraina anche dopo la fine del conflitto: "È cruciale che Washington garantisca la nostra sicurezza". Trump, tuttavia, ha replicato con fermezza: "Prima facciamo un accordo".

Accordo economico sui minerali: il primo passo per la sicurezza

Il presidente ucraino si trova negli Stati Uniti per siglare un’intesa economica che potrebbe rappresentare un passo verso "genuine garanzie di sicurezza" per il suo Paese. Zelensky ha espresso la speranza che questo documento possa rafforzare i legami con gli USA e garantire un sostegno continuo. Tuttavia, il faccia a faccia con Trump ha evidenziato profonde divergenze sulla gestione del conflitto e sulle prospettive future.