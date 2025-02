Più di 500 imprenditori agricoli per il lancio del progetto AB²

ORZINUOVI (BS) - Oltre 500 imprenditori agricoli, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti oggi presso la sede di Orzinuovi per l’evento di lancio di AB², un’iniziativa nata dalla sinergia tra Gruppo AB, leader mondiale nelle soluzioni per la sostenibilità energetica, e progetto Doable, società benefit che si occupa di sviluppo sostenibile. - Oltre 500 imprenditori agricoli, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti oggi presso la sede di Orzinuovi per l’evento di lancio di AB², un’iniziativa nata dalla sinergia tra Gruppo AB, leader mondiale nelle soluzioni per la sostenibilità energetica, e progetto Doable, società benefit che si occupa di sviluppo sostenibile.





La necessità di adottare pratiche sostenibili, non solo nel mondo agricolo, non è mai stata così urgente e lo dimostra la grande partecipazione di oggi, in termini di numeri e relatori: oltre ai vertici AB e progetto Doable infatti sono intervenuti, tra gli altri: Piero Gattoni, Presidente del CIB (Consorzio Italiano Biogas) e Paola Adami, Dirigente Scolastica capofila della rete degli Istituti Agrari, coinvolti nel progetto. Il contesto macroeconomico attuale, caratterizzato da conflitti geopolitici, instabilità dei mercati energetici e cambiamenti climatici sempre più evidenti, impone alle imprese una riflessione strategica sul proprio ruolo. È in questo contesto che nasce AB².





AB² è il nuovo progetto di AB che abbraccia tutta la filiera di clienti creando un network unico: l’obiettivo è lavorare insieme per raggiungere risultati di performance migliori per tutti. Questa iniziativa unisce le esigenze dei clienti con l’expertise del Gruppo, per moltiplicare le possibilità di successo andando oltre ciò che le singole aziende potrebbero fare da sole.





Al centro di questa trasformazione c’è aDoormore la piattaforma digitale di progetto Doable progettata per facilitare lo scambio di esperienze tra aziende. Grazie ad aDoormore è possibile condividere le proprie iniziative di sostenibilità rendendole accessibili, applicabili e scalabili. Questo approccio permette di superare la frammentazione delle iniziative individuali e di creare un ecosistema dinamico in cui le best practice diventano patrimonio comune.





Per anni, Gruppo AB ha guidato il settore della sostenibilità energetica, offrendo soluzioni avanzate per la decarbonizzazione, la produzione di energia rinnovabile e il trattamento delle emissioni. Con AB², l’azienda amplia il proprio raggio d’azione, rafforzando il proprio impegno non solo nella rigenerazione ambientale, ma anche in quella economica e sociale. Infatti, un altro pilastro di AB² è il legame con il mondo della formazione. Grazie alla partnership con gli Istituti Agrari, AB si impegna a promuovere progetti educativi e di avvicinamento al mondo del lavoro, sostenendo i giovani che vogliono intraprendere una carriera nel settore agricolo e delle bioenergie.





Il lancio di AB² rappresenta un cambio di paradigma: da un modello di sostenibilità individuale a un modello condiviso, in cui la crescita dell’intero settore diventa la leva per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche del futuro.





Per rendere possibile questo progetto, il Gruppo AB ha fatto propria la visione di progetto Doable, diventandone Ambassador. Questo significa promuovere la cooperazione lungo tutta la catena del valore, dai fornitori ai clienti, attraverso la condivisione di buone pratiche concretamente sperimentate.





La partnership tra Gruppo AB e progetto Doable segna un nuovo capitolo nell’evoluzione della sostenibilità aziendale. Unendo esperienza, tecnologie e un approccio collaborativo, le due realtà dimostrano che il futuro della transizione ecologica passa attraverso la creazione di comunità attive e interconnesse.





"La sostenibilità non può essere un obiettivo isolato, ma un percorso condiviso. Con AB² vogliamo creare un ecosistema in cui le aziende possano crescere insieme, grazie alla collaborazione e all’innovazione" ha dichiarato Angelo Baronchelli, Presidente di AB "L’unione tra l’esperienza di AB e la visione di progetto Doable ci permette di rafforzare questo processo e rendere la transizione ecologica una vera opportunità per tutti".





"Attraverso aDoormore passiamo dalla teoria alla pratica e dalla pratica alla comunità, accelerando così il processo di trasformazione sostenibile delle aziende" ha affermato Daniele Baronchelli, CEO di progetto Doable "AB² è l’esempio perfetto di come sia possibile costruire comunità che generano valore per tutti gli attori coinvolti".