Cultura, dalla Campania il Grand Tour ora sbarca in Sicilia

Il Segretario generale della Fondazione Banco di Napoli e il fotografo di Ragusa Giuseppe Leone durante un incontro di presentazione a Napoli

Arrivano in Sicilia le residenze artistiche, webinar, laboratori sulla bellezza ed una mostra fotografica per ricordare Giuseppe Leone, parte del progetto vincitore del bando "Strategia Fotografia" del Mic





RAGUSA - Dalla Sicilia alla Campania per ben due volte: nel 2019 e nel 2021, quando ancora la pandemia Covid segnava il tempo e le distanze. Un Grand Tour al contrario, da sud a nord: da Ragusa a Napoli. O, meglio, da un Sud ad un altro: da quello della amatissima Sicilia fino alle terre campane. Napoli, Pompei, Sorrento, Salerno, Benevento, Buonalbergo, Teggiano, Procida: queste furono le tappe del "Viaggio in Campania" compiuto dal fotografo siciliano Giuseppe Leone e presentato poi presso la Fondazione Banco di Napoli, per volontà del Segretario generale Ciro Castaldo.





Ora il "Viaggio" sta per arrivare, a primavera prossima, in Sicilia per omaggiare il maestro del bianco e nero, ad un anno dalla morte e per offrire una visione allargata del suo Mediterraneo anche grazie alla collaborazione istituzionale dell'Amministrazione comunale di Ragusa.





Un nuovo allestimento del progetto originario sarà curato da Emanuela Alfano (per decenni assistente personale del Maestro), arricchito da brani letterari e tecnologie multimediali, per suggellare una delle tappe del progetto: "Promenade Méditerranéenne", sostenuto dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Mic nell' ambito del bando Strategia Fotografia 2024, tra le azioni speciali del trentennale del Premio "Penisola Sorrentina", diretto da Mario Esposito.





Il progetto complessivo è dedicato alla valorizzazione del paesaggio, delle identità e delle commistioni tra le diverse possibili narrazioni.





Tra le attività previste ci saranno laboratori didattici e residenze artistiche, con la direzione dell' artista sannita Peppe Leone.





Spazio poi anche all'innovazione e alle nuove tecnologie, legate alla fotografia, attraverso le conversazioni-webinar su Cercarte.it, la piattaforma digitale ideata da Alberto Nigro che mette in rete artisti, fotografi ed appassionati da tutto il mondo.





Tutte le attività saranno fruibili gratuitamente.