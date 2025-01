Inizia la stagione del Festival della Riviera d’Ulisse

Photo credits: Il Maestro Luigi Carroccia

Primo evento del Festival Riviera d’Ulisse con il concerto del Maestro Luigi Carroccia, nella prestigiosa sede del Palazzo Caetani a Fondi. Il maestro presenterà in anteprima i brani della sua Tournee.





Torna a Fondi il Festival Riviera di Ulisse con il primo appuntamento dell’anno, e si riparte da dove era terminato nel Natale 2024, presso Palazzo Caetani.





Questa sarà la volta dell’anima del Festival Riviera di Ulisse: il maestro Luigi Carroccia eseguirà alcune delle pagine più belle e impegnative del repertorio pianistico romantico, i Preludi di Chopin e le Stagioni di Tchaikovsky.





Il Maestro Luigi Carroccia è un pianista italiano riconosciuto come uno dei più promettenti della sua generazione. Nato in una famiglia di musicisti, ha iniziato a studiare pianoforte con suo padre e suo nonno. Ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, dove ha conseguito lauree triennali e magistrali con lode. Ha vinto numerosi premi in competizioni internazionali, tra cui il Maria Herrero International Competition a Granada e il Premio Abbado, organizzato dal Ministero della Cultura italiano in memoria di Claudio Abbado. Per il suo stile raffinato è stato definito dal Fort Worth Star-Telegram come un "aristocratico del pianoforte", le sue interpretazioni sono caratterizzate da un lirismo spiccato e una grande comunicatività.





Per questo non si può mancare Sabato 25 Gennaio alle ore 18 a Palazzo Caetani, Fondi, per gustare in anteprima questa eccellenza della musica pontina.





L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, è possibile prenotare il proprio scrivendo a prenotazioni.rivieradiulisse@gmail.com