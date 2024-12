Sicilia e Campania, arriva 'Promenade méditerranéenne'

Il fotografo Giuseppe Leone, a cui sarà dedicata una iniziativa del progetto con il patrocinio del Comune di Ragusa - Fotografia: Emanuela Alfano

Al via un progetto speciale di rilevanza nazionale per il trentennale del Premio Penisola Sorrentina, nell’ambito di Strategia Fotografia del Ministero della Cultura. Protagonista è il Mediterraneo.





RAGUSA-NAPOLI - Per il trentennale del Premio Penisola Sorrentina, nell’ambito di Strategia Fotografia del Ministero della Cultura, è stato ideato un progetto speciale di rilevanza nazionale. Protagonista è il Mediterraneo. Il progetto speciale denominato Promenade méditerranéenne, è stato ideato da Mario Esposito, ed ha un titolo già di per sé evocativo e suggestivo per il mondo della fotografia. Esso rimanda, infatti, al libro che presentava la collezione della duchessa di Berry dedicata al mondo del viaggio e dei paesaggi.





L'iniziativa si ispira al Mediterraneo, tra paesaggi, civiltà, antropologia culturale, promuovendo il settore della fotografia attraverso un convegno, una mostra, laboratori universitari sulla Bellezza. Con un 'intreccio tra fotografia e letteratura, ed un concorso destinato a giovani fotografi per una residenza artistica dedicata al patrimonio culturale e presieduta dall’artista sannita Peppe Leone.





Il progetto coinvolgerà due regioni chiave del Mediterraneo: la Campania e la Sicilia. Un momento speciale sarà costruito, in collaborazione con il Comune di Ragusa ed Emanuela Alfano, per celebrare il primo anno dalla morte di Giuseppe Leone, fotografo siciliano di rilievo internazionale, scomparso ad aprile di quest'anno, che ha da sempre raccontato in immagini il Mediterraneo, anche in volumi firmati da scrittori del calibro di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo e Gesualdo Bufalino.





L'iniziativa, selezionata dalla Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per Strategia Fotografia (azione istituzionale di acquisizione, produzione, conservazione e valorizzazione della fotografia e del patrimonio fotografico italiano) è prodotta dal Simposio delle Muse Ente del Terzo Settore sotto il brand del Premio Penisola Sorrentina, che nel 2025 celebra l’importante anniversario del trentennale.