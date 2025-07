Tragedia sulla A1 Direttissima: tre morti e due feriti gravi nello schianto in galleria

BOLOGNA - Un drammatico incidente ha sconvolto la mattinata di oggi lungo l’autostrada A1 Direttissima, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, all’interno della galleria di base nel territorio comunale di, in direzione nord verso Bologna. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e unacon a bordo cinque persone.

Il bilancio è pesantissimo: tre uomini hanno perso la vita, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste gravemente ferite. A perdere la vita anche un cane, che viaggiava all’interno dell’auto. Tutte le vittime e i feriti si trovavano all’interno della vettura.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze, supportate dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, insieme a un’autogru e, successivamente, a una squadra del comando di Bologna.

I soccorritori hanno lavorato a lungo, utilizzando cesoie e divaricatori per estrarre i passeggeri incastrati tra le lamiere contorte della Panda. Purtroppo per tre di loro non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La bambina è stata trasferita in elisoccorso con Pegaso 3, mentre la donna è stata trasportata in codice rosso con Pegaso 1.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe fermata improvvisamente sulla corsia di marcia, all’interno della galleria. Alcuni veicoli sarebbero riusciti a evitarla per un soffio, ma il camion sopraggiunto subito dopo, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscito a evitare l’impatto con l’utilitaria. Lo scontro è stato violento. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Il traffico

L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Solo nel primo pomeriggio, intorno alle 16, Autostrade per l’Italia ha comunicato la riapertura della carreggiata, dove però il traffico continua a scorrere su una sola corsia per permettere il completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi. Al momento si registrano ancora 7 chilometri di coda in direzione nord.