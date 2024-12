Milano, gravissimo incidente a Viale Scarampo: camion travolge e uccide madre di 34 anni

MILANO - Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a Milano, all’incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra. Rocio Espinoza Romero, una donna di 34 anni di origini peruviane, è stata travolta e uccisa da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali. Con lei c'erano i suoi due figli gemelli, di un anno, e la nonna dei bambini, che spingeva il passeggino. Fortunatamente, sia i piccoli che la nonna sono rimasti illesi.

La fuga e l'arresto del conducente

Il conducente del camion, un giovane italiano di 24 anni, è fuggito subito dopo l’investimento. Grazie alle immagini di videosorveglianza e ad altri strumenti investigativi, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a rintracciarlo in una cava ad Arluno, nel Milanese.

Il camionista, che guidava un autoarticolato conforme alle norme sull’angolo cieco, è stato arrestato in flagranza per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Dopo il fermo, è stato condotto nel carcere di San Vittore. Un primo test alcolemico ha dato esito negativo. L’indagine è seguita dal pm Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola.

La dinamica dell’incidente

La famiglia stava attraversando l'incrocio sulle strisce pedonali, con il semaforo verde, quando il camion, svoltando a destra, ha investito la donna. La vittima è morta sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori del 118.

I due gemellini e la nonna, una donna di 59 anni, sono stati trasportati all’ospedale Niguarda in codice giallo. Secondo quanto riferito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, sono rimasti illesi, ma sono sotto osservazione.

Un caso che solleva preoccupazioni

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il rischio rappresentato dai mezzi pesanti nei centri urbani. Nonostante il camion fosse a norma con le regole sull’angolo cieco, la tragedia evidenzia la necessità di ulteriori misure per proteggere pedoni e ciclisti.