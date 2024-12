Visita di Stato in Italia: Re Felipe VI e la Regina Letizia accolti da Mattarella

ROMA - Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna sono giunti in Italia per una visita di Stato, accolti con tutti gli onori dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali e gli onori militari, i due capi di Stato hanno avuto un colloquio ufficiale, confermando la solida amicizia e collaborazione tra Italia e Spagna.

Scambio di Opinioni e Amicizia tra i Due Paesi

Nel corso della conferenza stampa nella Sala degli Specchi del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l’importanza di questa visita:

"Maestà, ci sarà modo in questi giorni di visita di Stato così gradita di continuare a scambiare opinioni su tanti aspetti e argomenti che stanno a cuore ai nostri due popoli. Ringrazio sua Maestà per la visita e la sua attenzione al nostro Paese, nonché per l'amicizia che intercorre tra Italia e Spagna."

Collaborazione Economica, Sociale e Culturale

Il Presidente Mattarella ha elogiato i legami profondi che uniscono Italia e Spagna, che abbracciano molteplici ambiti:

"Tra i nostri Paesi ci sono rapporti profondi in grado di abbracciare ogni ambito della vita comune: economica, culturale e sociale. Abbiamo ricordato quanto siano positivi e dinamici gli ambiti della nostra collaborazione."

Ha poi ricordato la numerosa comunità italiana che vive in Spagna:

"Vi sono quasi 300 mila cittadini italiani che hanno scelto la Spagna come terra di adozione, una comunità molto inserita."

Incontri Ufficiali con le Alte Cariche dello Stato

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ribadito il valore strategico della cooperazione tra i due Paesi. Successivamente, i reali di Spagna si sono recati a Villa Doria Pamphilj per un incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Visita a Villa Doria Pamphilj

Dopo un pranzo ufficiale con Meloni, i sovrani spagnoli hanno visitato il celebre giardino a labirinto di siepi presso il Casino del Bel Respiro. La Premier ha accompagnato i reali, illustrando il patrimonio culturale e naturale della villa, sottolineando l’importanza del dialogo tra Italia e Spagna non solo in ambito politico ma anche culturale.