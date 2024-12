Meloni dal vertice Nord-Sud in Finlandia: "Difendere i confini e contrastare le minacce alla sicurezza"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato dichiarazioni significative al termine del vertice Nord-Sud svoltosi a Saariselkä, nella Lapponia finlandese. Tra i temi affrontati, la sicurezza, la Russia, l'immigrazione e il contributo italiano alla Nato.

Sicurezza e minaccia russa

Meloni ha sottolineato l’importanza di difendere i confini esterni dell’Unione Europea, mettendo in guardia contro le minacce rappresentate dalla Russia e dalle organizzazioni criminali:

"Non vogliamo permettere alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza. La minaccia è molto più grande di quanto immaginiamo e riguarda le nostre democrazie, la strumentalizzazione dell'immigrazione e quanto sta accadendo in Africa. Dobbiamo garantire la sicurezza non solo sul campo di guerra in Ucraina ma anche oltre".

Questione Albania e Immigrazione

Meloni ha annunciato una riunione convocata per domani per discutere il "piano Albania" e i prossimi passi da intraprendere. Sulla questione immigrazione, ha ribadito la posizione del governo in relazione ai Paesi considerati sicuri:

"Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo. È diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri, mentre i giudici possono entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto".

Ritorno di Salvini al Viminale?

Interrogata sull’ipotesi di un ritorno di Matteo Salvini al Viminale dopo l’assoluzione nel processo Open Arms, Meloni ha risposto:

"Mi pare un fatto che l'oggetto del processo a Salvini fossero scelte politiche piuttosto che effettivi reati. Ma oggi sia io che Salvini siamo contenti dell'ottimo lavoro che svolge il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi".

Sicurezza europea e rapporti con gli Stati Uniti

Riguardo alla sicurezza europea, la premier ha ribadito la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione dei Paesi membri, mantenendo equilibrio tra le diverse esigenze nazionali:

"Non penso a cosa l'America può fare per noi, ma a cosa noi possiamo fare per noi stessi. Dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza. Su Trump non dobbiamo seguire i rumors. Aspettiamo di capire quale sarà la volontà del prossimo presidente degli Stati Uniti".

Meloni ha inoltre confermato che il contributo italiano alla Nato deve aumentare, compatibilmente con le risorse disponibili.

Lista europea dei Paesi Sicuri

Interrogata sui tempi per una nuova lista UE dei Paesi sicuri, Meloni ha precisato:

"Ci vorrà di più rispetto a marzo. Serve un lavoro approfondito per garantire che questa lista rifletta realmente la sicurezza".

Il vertice ha evidenziato l'impegno italiano a difesa della sicurezza europea e internazionale, sottolineando l’importanza di una strategia comune per affrontare le sfide globali.