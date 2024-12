Esplosione a Sassi: villetta crolla per una probabile fuga di gas

LUCCA - Una drammatica esplosione ha scosso nella notte il borgo di Sassi, nel comune di Molazzana, in Garfagnana. Intorno alla mezzanotte, una villetta isolata situata fuori dal centro abitato è crollata, presumibilmente a causa di una fuga di gas.

L’abitazione, acquistata alcuni anni fa da una coppia di origine asiatica, si teme fosse occupata al momento dell’esplosione. I soccorritori stanno lavorando incessantemente per rimuovere le macerie a mano, nella speranza di trovare superstiti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari, il Soccorso Alpino e i Carabinieri. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme che si erano propagate dopo l’esplosione, ma le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e si stanno rivelando complesse per via della posizione isolata della casa.

Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente per seguire da vicino l’evolversi della situazione e coordinare il supporto ai soccorritori.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’esplosione, anche se la prima ipotesi resta quella di una fuga di gas. La comunità di Molazzana è sotto shock per quanto accaduto e spera in un esito positivo delle operazioni di ricerca.