Meloni: "Con Fitto missione compiuta", approva l'approccio concreto del Consiglio Ue

ROMA - In vista del prossimo Consiglio europeo, il primo di questa legislatura, la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno per l’approccio più snello e concreto che caratterizzerà i lavori del nuovo vertice. Durante le sue comunicazioni in Aula, prima dell’incontro con i leader europei, la premier ha sottolineato l’importanza di focalizzare l'attenzione sulle priorità principali dell'Europa, senza perdersi in dettagli. "È un’impostazione che condivido molto", ha dichiarato Meloni, sottolineando che, di fronte alle sfide sempre più complesse, c’è la necessità di evitare il rischio di marginalizzazione dell’Unione europea e di concentrarsi su azioni concrete.

"Missione compiuta" con la nomina di Raffaele Fitto a Bruxelles

Meloni ha anche fatto riferimento alla recente nomina di Raffaele Fitto, sottolineando con orgoglio che si tratta di una "missione compiuta". La premier ha parlato della nomina di Fitto alla Commissione Ue come di uno strumento concreto che permetterà di supervisionare e coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare e housing sociale. "Non si tratta di un titolo onorifico, ma di un ruolo che avrà un impatto significativo", ha aggiunto Meloni, sottolineando che la sensibilità italiana potrà contribuire ad un approccio più pragmatico nelle decisioni europee, superando le visioni ideologiche che hanno caratterizzato gli anni precedenti.

"L'Italia non è isolata"

La premier ha poi respinto le voci di chi sostiene che l’Italia sia isolata a livello internazionale, ribadendo che, al contrario, il Paese è centrale in numerose dinamiche europee e internazionali. Meloni ha fatto riferimento anche alla necessità di fermare il fenomeno dei "cervelli in fuga", i giovani che lasciano l’Italia in cerca di opportunità lavorative migliori all’estero. "Dobbiamo riportare a casa i troppi cervelli in fuga", ha affermato, lanciando un appello per creare un futuro gratificante in Italia, in grado di trattenere i talenti e offrire nuove prospettive ai giovani.

Concludendo il suo discorso, Meloni ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso dal governo, convinta che l'Italia stia guadagnando un ruolo sempre più centrale in Europa.