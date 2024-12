Giacomo Garau bissa a Vitulazio con la nuova 'Olio e Basilico'

Giacomo Garau, talentuoso pizzaiolo dell’Alto Casertano, già titolare di Olio e Basilico a Calvi Risorta, bissa col nuovo locale a Vitulazio.





Tradizione e creatività si incontrano nel nuovo progetto imprenditoriale di Giacomo Garau, autore della pizza contemporanea in Campania. Di origini sarde e cittadino adottivo di Bellona, Garau omaggia con la nuova apertura di "Olio&Basilico" la città simbolo della pizza americana e rafforza il valore culturale delle origini della pizza.





La nuova sede "Olio&Basilico" ha aperto ufficialmente i battenti domenica 15 dicembre 2024 a Vitulazio (CE), per proseguire i passi della storica pizzeria di Calvi Risorta nell’Alto Casertano, dove la pizza è ormai un’arte riconosciuta ovunque.





Il nuovo locale rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso professionale di Garau, gratificato dall’assegnazione dei "Due spicchi" anche nell’edizione 2025 della prestigiosa Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso.





Forte di una solida formazione presso l’Accademia della Pizza e di anni di esperienza vissuti nel perfezionamento delle tecniche di impasto, nella continua ricerca di materie prime di altissima qualità e di abbinamenti inediti, Giacomo Garau proporrà anche nella sede di Olio e Basilico di Via Luciani, a Vitulazio, i grandi classici accanto alle pizze gourmet che, in questi anni, hanno fatto della sua pizzeria un punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli intenditori del Centro Sud, e non solo.





Menù





Nel menu ci saranno tutte le sue più celebri creazioni, dalla Alletterata alla Cetarese, senza trascurare le intramontabili, come la Margherita classica (pomodoro San Marzano, fior di latte campano Sorì, basilico e olio evo "Oro di Caiazzo") e quella secondo Giacomo (base bianca con fior di latte campano Sorì, caciocavallo di Castelfranco in Miscano, in uscita pesto di pomodorini confit e pesto di basilico), la Diavola bianca o Margherita Piccante (pomodoro San Marzano DOP, fior di latte campano Sorì, salsiccia secca piccante di Castelpodo "presidio slow food" e olio evo piccante "Oro di Caiazzo") e la Capricciosa.

Sperimentazione e contaminazioni nel linguaggio della lavorazione di Garau che decide, nuovamente, di portare avanti la sua impronta cosmopolita, dall’impasto alla selezione meticolosa delle materie prime, senza mai tradire l’autenticità della tradizione della pizza campana e la sua cifra stilistica innovativa e la sua metodologia di dettagliato artigiani della pizza contemporanea.

Nel suo riproposto e rinnovato disegno di Olio Basilico, Giacomo mette insieme gli elementi della tradizione pizzaiola casertana, della storia che unisce Bellona agli States e del suo metodo assennato di studio, perfettibilità, e continua ricerca.

Oggi, la città custodita dalla costola montuosa dei Monti Trebulani si è distinta per la sua visione innovativa del mondo della pizza, confermandosi capitale di una delle più iconiche tendenze gastronomiche.

Nelle definite traiettorie progettuali, Garau intende rinnovare il suo legame con la città di Bellona, promuovendosi ambasciatore della pizza contemporanea ma con approccio evoluzionistico partendo dalla vera tradizione e dagli ingredienti locali.

Anni di studio accurato dell’impasto da biga, ricercatezza degli ingredienti che rappresentando la cultura e l’eredità gastronomica dell’Alto Casertano.





Garau





"E’ la voglia di promuovere il territorio e la città che mi ha accolto a voler continuare e fissare una nuova sfida. Aprire a Vitulazio, città che confina con Bellona, simbolo della pizza americana, ha acceso in me la volontà di voler affiancare una parte essenziale quando si parla di pizza: la tradizione. Gli Stati Uniti rappresentano innovazione, modernità e futuro, l’Alto Casertano è tradizione, cultura e storicità -dichiara Giacomo Garau – Ho sentito un richiamo forte a volere di unire due mondi così diversi ma così fondamentali l’uno per l’altro. La pizza contemporanea, che da sempre studio e ripropongo con accuratezza, e la città dove vivo, chiudono perfettamente il cerchio dei miei passi professionali".