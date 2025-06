Omicidio di Garlasco, nuovo sopralluogo nella villetta di via Pascoli: i Ris ricostruiranno in 3D la scena del delitto

PAVIA – Un nuovo importante sviluppo nelle indagini sull’, la giovane trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Questa mattina, gli uomini delsono entrati nella casa dicon, per un’approfondita ricostruzione tridimensionale della scena del crimine.

L’obiettivo dell’operazione, che non si tratta di un sopralluogo a sorpresa, ma di un’attività pianificata e notificata alle parti da tempo, è quello di riprodurre fedelmente in 3D l’abitazione e analizzare le traiettorie delle tracce di sangue ritrovate nella casa al momento del delitto. A coordinare il nuovo filone d’indagine è la Procura della Repubblica di Pavia, con delega al nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, si tratta di un accertamento tecnico volto a rafforzare l’analisi degli indizi esistenti, anche alla luce della riapertura delle indagini che vedono attualmente un unico indagato: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

L'avvocato della famiglia Poggi: "Ispezione dei luoghi, non possiamo partecipare"

A commentare l’attività odierna è stato l’avvocato Francesco Compagna, uno dei legali della famiglia Poggi:

“C’era stato comunicato questo accertamento, ci è stato presentato come una ispezione dei luoghi e noi non abbiamo titolo a partecipare, essendo un’attività della Procura”.

Il legale ha inoltre precisato che le operazioni dei Ris sono finalizzate a rilevazioni e misurazioni per ricostruire la dinamica del crimine, in particolare le traiettorie ematiche, e non si configurano come una ricerca di nuovi reperti biologici, visto il lungo tempo trascorso dai fatti:

“È difficile, a 18 anni di distanza, pensare che si tratti di cercare oggetti o materiale biologico dell’epoca”.

Il caso di Garlasco, che ha già attraversato una lunga e complessa vicenda giudiziaria, sembra dunque aprirsi a una nuova fase investigativa, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili a far luce definitiva sull’omicidio di Chiara Poggi.