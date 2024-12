Il domani della Psicologia, gli interventi del viceministro del Lavoro Bellucci e del presidente ENPAP Torricelli su investimenti e progetti per il supporto psicologico dei cittadini

ROMA - Si è concluso a Roma "Il domani della Psicologia. Professione, previdenza, welfare", il Convegno promosso da ENPAP, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, e patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra i vari argomenti trattati al convegno si è trattato di welfare, norme e miglioramenti del sistema di previdenza. - Si è concluso a Roma "Il domani della Psicologia. Professione, previdenza, welfare", il Convegno promosso da ENPAP, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, e patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra i vari argomenti trattati al convegno si è trattato di welfare, norme e miglioramenti del sistema di previdenza.





La spesa per la salute mentale si attesta intorno al 3,5% del Fondo Sanitario Nazionale, ma il bisogno di salute mentale è uno dei bisogni più insoddisfatti nel Paese. Tant’è che il rapporto MORe (Mental Health Optimization of Resources) redatto da Deloitte Consulting e pubblicato un anno fa in collaborazione con Janssen Italia e altre Istituzioni pubbliche-private, indica che nei prossimi tre anni potrebbero essere necessari almeno 1,9 miliardi di euro aggiuntivi, oltre ai 4 miliardi già programmati, per rispondere alla crescente richiesta di supporto per la salute mentale.





Sull'argomento, in particolare, si è espressa la Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Maria Teresa Bellucci, che ha illustrato la strategia del Governo per la prevenzione sul benessere mentale e per offrire supporti psicologici a cui possano accedere tutti: "Come psicologa e psicoterapeuta, sono felice che la salute mentale non sia più un tabù. - ha dichiarato - Negli ultimi anni se ne parla molto e questo è fondamentale per un’attività di sensibilizzazione ampia, rivolta soprattutto ai più giovani, che si sono dimostrati molto sensibili al tema. Come Governo Meloni lavoriamo in prima linea per favorire il benessere psicologico attraverso un'azione ampia, che stiamo portando avanti per rendere le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio più solidi e più capaci di rispondere ai bisogni delle persone. Ci siamo impegnati a rendere strutturale il ‘bonus psicologo’, aumentando le risorse a disposizione e alzando a 1500 euro il tetto di copertura delle spese sostenute da ogni cittadino. Ma il bonus psicologo fa parte di una strategia più ampia che di recente, inoltre, ci ha visti stanziare ingenti risorse destinate alle università per offrire supporto ai nostri studenti e studentesse nel loro percorso accademico, per esempio per gli atenei del Lazio circa 4 milioni, della Toscana oltre 2 milioni 700mila euro e quasi 5 milioni per gli atenei della Lombardia. A questi si aggiungono 20 milioni per finanziare progetti di ricerca che rispondano alle condizioni di fragilità emotiva dei ragazzi. Il nostro impegno è offrire a ciascuno la possibilità di prendersi cura della propria salute in toto, sia fisica sia mentale. Ma ancor prima, è fondamentale promuovere una nuova cultura, che cancelli quegli ingiusti pregiudizi ancora troppo diffusi".





L'onorevole Bellucci ha anche sottolineato l'importanza dello psicologo, visti gli aumentati bisogni da parte dei cittadini, e in tal senso ha ricordato le attività di investimento del governo su questa professione all'interno dei servizi pubblici: "Il ruolo dello psicologo è centrale e insostituibile per promuovere il benessere delle persone. Come Governo ne siamo profondamente consapevoli e lo abbiamo dimostrato sin dal primo giorno, al contrario di quando asserito da chi in passato ci ha accusati di aver tagliato fondi, ‘mettendo a rischio il sostegno necessario per chi ne ha urgente bisogno’, cito testualmente. Questo non è accaduto. Al contrario, abbiamo continuato a investire sul ruolo dello psicologo e abbiamo promosso lo stanziamento di ben 300 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali e potenziare proprio la presenza degli psicologi. Con questi fondi erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel triennio 2025-2027 gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) potranno assumere professionisti come psicologi, pedagogisti, educatori professionali, ma anche personale amministrativo e contabile per garantire risposte più efficaci e puntuali alle esigenze delle comunità e offrire adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia".





Felice Damiano Torricelli, presidente ENPAP, ha infine ricordato gli sforzi dell'Ente e i miglioramenti attuati recentemente, dichiarando: "ENPAP e la professione psicologica hanno fatto grandi sforzi per rispondere alle trasformazioni sociali degli ultimi anni. Si sono aggiornati, hanno rinforzato le connessioni con il mondo della ricerca, hanno guardato con attenzione all’impatto sociale ed economico che sviluppano. E lo hanno fatto mantenendo la coerenza con gli assunti etici e con le sensibilità specifiche di cui la psicologia è portatrice. Nei prossimi anni, che continueranno ad essere un periodo di profondi cambiamenti sociali, l’Ente deve continuare a sostenere i colleghi e le colleghe nei momenti di difficoltà, contrastando gap reddituali, soprattutto quello tra uomini e donne, inaccettabili. Al contempo ENPAP deve essere in prima linea nel promuovere l’innovazione e nel supportare i colleghi nella transizione digitale e nell’aggiornamento delle competenze professionali, anche per sostenere il lavoro, che è la base della previdenza. Con una caveat: le basi economiche della professione non devono mai distogliere l’attenzione dalla dimensione sociale della nostra missione. Il benessere degli iscritti, la protezione delle loro famiglie e il servizio professionale reso alla collettività sono e devono rimanere i pilastri su cui basare ogni scelta strategica di ENPAP".





Per conoscere i progetti e le prossime iniziative, visitare il sito ufficiale: https://www.enpap.it/