Catona: donna 73enne intrappolata in un dirupo per due giorni, salvata dai Carabinieri

CATONA - Un intervento eroico ha salvato la vita di una donna di 73 anni, rimasta intrappolata per due giorni in un dirupo nei pressi di Catona, in provincia di Reggio Calabria. La signora, uscita di casa giovedì mattina per una passeggiata, non aveva con sé né documenti né cellulare, rendendo ancora più complesso il lavoro delle forze dell’ordine.