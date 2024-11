Lecce, tragedia nella notte: neonata di 11 giorni muore soffocata da un rigurgito

LECCE — Una tragedia ha scosso la città di Lecce la scorsa notte, quando una neonata di soli 11 giorni è deceduta a causa di un soffocamento provocato da un rigurgito. La piccola si trovava nel letto accanto ai genitori, che si sono accorti del dramma e hanno immediatamente chiamato il 118. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, che hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare.Il dramma si è consumato nel silenzio della notte, lasciando una famiglia distrutta dal dolore. L’evento, di estrema tragicità, rappresenta un colpo devastante per i genitori, che hanno cercato disperatamente di salvare la loro piccola non appena si sono accorti della situazione.