Furto al “Lucca Comics & Games”: arrestato un 26enne per furto con strappo ai danni di due minori

LUCCA – Un episodio di furto con strappo ha scosso la celebre manifestazione Lucca Comics & Games. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Lucca hanno arrestato un 26enne, pregiudicato e residente a Torino, per aver derubato due ragazzi di 15 anni durante l'evento.

L’incidente è avvenuto nei pressi di uno degli stand in Piazza della Casermetta, dove il giovane, insieme a un complice, aveva avvicinato il gruppo di minori con il pretesto di vendere delle cartoline raffiguranti personaggi di "anime giapponesi" a offerta libera. Approfittando della distrazione dei ragazzi, i due malviventi li hanno costretti a prendere in mano i loro portafogli e, con un movimento rapido e violento, hanno strappato le banconote contenute, per un totale di 85 euro.

Ignari di come agire, i ragazzi si sono subito recati alla vicina Stazione dei Carabinieri di Lucca per denunciare l’accaduto. Durante il tragitto verso la stazione, i due minori hanno incontrato due militari impegnati in un servizio antiborseggio, ai quali hanno raccontato il furto e fornito una descrizione dettagliata dei ladri.

Grazie alla prontezza dei Carabinieri, i sospetti sono stati localizzati a breve distanza dal luogo del furto, sulle mura di Lucca. Alla vista delle forze dell’ordine, i due individui hanno cercato di fuggire, ma uno di loro è stato raggiunto e fermato dai militari.

Sottoposto a perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso delle cartoline usate nel raggiro e dei soldi rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I minori hanno riconosciuto l’arrestato come l’autore del furto.

Il giovane arrestato, dopo le formalità di legge, è stato portato nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell'udienza di convalida. Si sottolinea che l'indiziato è da considerarsi presunto innocente fino all’eventuale condanna definitiva.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il ladro e restituire i soldi ai minori, prevenendo ulteriori danni durante uno degli eventi più seguiti e apprezzati della città.