Formazione a Firenze, Grand Hotel Baglioni e GMG SPA Mercedes-Benz insieme per un progetto di formazione su accoglienza e ospitalità nei mondi dell’hotellerie e automotive

FIRENZE – Le best practices dell'accoglienza dell'hotellerie e dell'automotive sono al centro del progetto di formazione multi disciplinare, unico in Italia, proposto da due eccellenze italiane rappresentate dal Grand Hotel Baglioni, parte del Gruppo Carattere Toscano e da GMG SPA Mercedes-Benz. Per la prima volta insieme le due realtà sono protagoniste di un progetto di formazione che si terrà a Firenze, nella sede dello storico albergo (Grand Hotel Baglioni).





Il corso di formazione mira a valorizzare la cura e l’attenzione verso i propri clienti, al fine di garantire la migliore esperienza possibile in termini di accoglienza: saranno 4 le sessioni che avranno l’obiettivo di trasmettere le best practices dell'accoglienza e dell'ospitalità delle strutture ricettive, declinandole e adattandole ai settori dell’automotive, che vede punti comuni in termini di target e aspettative del cliente.





L’era digitale ha cambiato radicalmente le aspettative dei clienti e modificato i processi di acquisto di molti settori; fra questi si distinguono quelli dell’automotive e dell’hotellerie, che hanno posto estrema attenzione all’efficientamento delle operazioni di comunicazione, accoglienza e costruzione di value proposition sempre più personalizzate e uniche. In questo contesto dinamico e in continuo cambiamento, nasce l’idea di una collaborazione speciale, che punta alla condivisione di Best Practices fra due mondi apparentemente lontani.





Alla base del progetto, la comunanza di valori e la visione condivisa che pone l’attenzione sui rapporti umani, come priorità sia interna che esterna per entrambe le aziende. La capacità di provare empatia e di connettersi a livello emotivo con gli altri, siano essi colleghi o clienti, sono considerati infatti aspetti fondamentali al fine di creare relazioni che durano nel tempo, che sono la base dei processi di fidelizzazione del cliente.





"Carattere Toscano – spiega Benedetta Vezzosi, HR & Brand Director - Carattere Toscano Hotels & Resorts - è un gruppo a conduzione familiare, giunto alla seconda generazione, che fin dal principio ha puntato alla valorizzazione dei rapporti con le persone. Crediamo nell’importanza di sane relazioni umane e nella costruzione di percorso di accoglienza familiare e unico, sia per i nostri dipendenti che per i nostri clienti, come sinonimo di affidabilità e competenza, che sono principi base del nostro settore e siamo lieti di poter collaborare con una realtà simile alla nostra in termini di approccio al cliente e visione".





"Mettere sempre il cliente al centro - Giulio Birindelli, Amministratore Delegato – Gruppo GMG SPA - combinando competenze differenti, è il cuore della nostra visione. La collaborazione con il Grand Hotel Baglioni di Firenze ci permette di portare l’accoglienza e la customer experience a un livello superiore, valorizzando i concetti di empatia e connessione emotiva, che sono le basi delle relazioni durature. La condivisione dei valori con il Gruppo Carattere Toscano ci ha permesso di sperimentare fin da subito una sinergia con il team di Grand Hotel Baglioni e siamo felici di aver dato vita a questa partnership con una delle realtà toscane più importanti del settore hospitality".





Il focus sull’accoglienza, inteso come un primo ingresso in struttura, la gestione della relazione con il cliente o semplicemente la richiesta di informazioni, è il cardine intorno al quale il team del Grand Hotel Baglioni ha costruito un percorso formativo ad hoc per il personale di GMG SPA Mercedes-Benz strutturato in 4 giornate.





La collaborazione fra i due Brand ha generato una proposta formativa unica di quattro incontri presso la meravigliosa struttura dell’Hotel Baglioni, durante i quali, il personale di GMG Mercedes-Benz avrà modo di incontrare, ascoltare e confrontarsi con professionisti altamente formati nel settore hospitality, al fine di apprendere le tecniche e le procedure in termini di accoglienza e adattandole al proprio contesto e settore di riferimento con il fine di creare una customer experience di livello superiore.





"La collaborazione è uno dei Valori Aziendali in cui crediamo maggiormente – ha spiegato Angela Conte, Direttore Marketing & Customer Experience - Carattere Toscano Hotels & Resorts; - il nostro gruppo promuove una cultura aperta, basata sulla formazione e sulla crescita personale e professionale. In questo contesto, la competenza rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’azienda e diffonderla anche all’esterno, attraverso il Knowledge Sharing, rappresenta il nostro impegno nel creare e scambiare valore nella comunità, oltre a contribuire a costruire una rete solida di relazioni con professionisti e manager che operano sullo stesso territorio".





In un mondo sempre più standardizzato e globalizzato, che ci impone ritmi sostenuti e sembra prediligere la tecnologia alle interazioni umani, questo progetto si pone come secondario obiettivo anche quello di evidenziare i punti in comune di molti settori e l’importanza della collaborazione.