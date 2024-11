Arezzo, al via lo sportello sui disturbi dell’apprendimento all’istituto 'Severi'

AREZZO - Al via lo sportello di consulenza per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali dell’Istituto Comprensivo "Francesco Severi". Il servizio rivolto a studenti, insegnanti e famiglie verrà rinnovato anche per l’anno scolastico 2024-2025 a partire da venerdì 22 novembre e farà nuovamente affidamento sulle professionalità della dottoressa Moira Chianucci, logopedista del centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi. Questo sportello promuoverà incontri periodici per fornire sostegno e orientamento in casi di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia o disturbi del linguaggio, andando così a migliorare l’attività didattica e il conseguente apprendimento. - Al via lo sportello di consulenza per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali dell’Istituto Comprensivo "Francesco Severi". Il servizio rivolto a studenti, insegnanti e famiglie verrà rinnovato anche per l’anno scolastico 2024-2025 a partire da venerdì 22 novembre e farà nuovamente affidamento sulle professionalità della dottoressa Moira Chianucci, logopedista del centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi. Questo sportello promuoverà incontri periodici per fornire sostegno e orientamento in casi di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia o disturbi del linguaggio, andando così a migliorare l’attività didattica e il conseguente apprendimento.





I primi appuntamenti sono fissati direttamente alla scuola secondaria "Severi" tra 16.00 e le 18.00 di venerdì 22 novembre e di venerdì 13 dicembre, ma nel frattempo il servizio farà tappa anche alla scuola primaria "Don Ferruccio Bigi" di Rigutino per andare così a coinvolgere diverse fasce d’età.





Lo sportello rappresenterà un punto di riferimento per l’ascolto e l’assistenza sulle difficoltà vissute a livello scolastico: la dottoressa Chianucci, esperta in Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sarà a disposizione degli studenti per offrire consigli mirati ai loro bisogni e alle famiglie per rispondere a domande, condividere informazioni o fornire orientamento verso percorsi specifici a seconda dell’età del figlio. Una particolare attenzione verrà rivolta anche ai docenti che potranno ottenere approfondimenti su metodologie e strumenti compensativi con un focus sugli specifici casi emersi nel corso della loro attività quotidiana, inoltre verrà prevista una formazione trasversale per i docenti sulle tematiche dei disturbi del neurosviluppo a partire dall’interpretazione delle diagnosi e dalla stesura del Piano Didattico Personalizzato.





"Questo sportello - spiega la dottoressa Chianucci, - può essere il primo e più immediato presidio per offrire consulenza, assistenza e orientamento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali. La volontà condivisa con l’istituto 'Severi' è di garantire uno spazio dedicato all’ascolto delle difficoltà vissute a livello scolastico da insegnanti, genitori e studenti con l’obiettivo di migliorare l’attività didattica e l’apprendimento. Il servizio coinvolge tutte le figure interessate nei percorsi di apprendimento, per andare ad analizzare i singoli casi, per individuare strategie orientate a favorire l’inclusione scolastica e per migliorare l’insegnamento".