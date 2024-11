A Striscia la Notizia il primo Tapiro d’Oro per Stash: vittima di un furto rocambolesco

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d’Oro a Stash, frontman dei The Kolors, per il furto subito la scorsa settimana in pieno centro a Milano.

Il furto e il raggiro

Il cantante racconta di essere stato vittima di un’abile distrazione orchestrata da due malviventi. Fingendo di aver visto un gatto intrappolato sotto la sua auto, i ladri hanno approfittato della sua momentanea distrazione per sottrargli uno zaino contenente orologi di valore.

Staffelli, con la sua proverbiale ironia, gli chiede: «Ma ha la sindrome di Ilary Blasi, che va in giro con gli orologi?». Stash risponde spiegando che aveva con sé gli oggetti preziosi per portarli in banca e metterli al sicuro proprio quel giorno.

Il risvolto positivo

Fortunatamente, il frontman dei The Kolors è riuscito a fotografare l’auto utilizzata dai ladri, fornendo alla polizia dettagli decisivi per il recupero degli oggetti rubati e l’identificazione dei responsabili.

Il Karma “gira”

Staffelli, con il consueto sarcasmo, ha fatto riferimento al celebre singolo della band, “KARMA”, commentando: «Vede che il Karma, a furia di chiamarlo, torna?». Stash ha risposto sorridendo: «Sì, il KARMA gira».

Appuntamento imperdibile

Il servizio completo, con le immagini della consegna del Tapiro, andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia. Un momento imperdibile che unisce ironia e riflessione sulla vicenda a lieto fine.