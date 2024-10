'Wedding Expo 2024', si chiude con grande successo la 14esima edizione

La kermesse chiude con un grande successo e da appuntamento al prossimo anno





Si è conclusa con un grande successo il "Wedding Expo 2024", che ha celebrato la sua 14esima edizione con di 5 mila metri quadrati di esposizione presso il centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi.





La manifestazione ha attratto visitatori non solo dalla Piana di Gioia Tauro, ma anche dalla città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla regione, trasformando ogni giorno in una straordinaria festa dedicata non solo all’amore ma anche a tutti gli eventi speciali.





Quest’anno, l’Expo ha saputo rinnovarsi e aprirsi a un pubblico più ampio, coinvolgendo non solo gli sposi, ma anche le famiglie e giovani in cerca di ispirazione per occasioni importanti come i diciotto anni. Con un ricco calendario di eventi, sfilate di moda, workshop, degustazioni, sorteggio di premi, i partecipanti hanno potuto vivere esperienze uniche e memorabili.





Momenti speciali hanno regalato emozioni indimenticabili, mentre workshop e laboratori hanno offerto opportunità creative per personalizzare i momenti più significativi della vita. La presenza di ospiti d’eccezione come il celebre stilista Stefano Blandaleone, la famosa wedding planner Cira Lombardo, l’attrice Raffaella Di Caprio e poi, ancora, esperti del settore come Dario Caminiti, Ilaria Epifanio, Miriam De Angelis, Paola Redi, Ilaria Speranza, Rosamaria Tarzia ha arricchito ulteriormente la kermesse, regalando idee e suggerimenti a tutti i partecipanti.





Con un’affluenza da record nel primo weekend, 10 mila visitatori, che si è replicata in quello successivo, e la partecipazione entusiasta degli espositori, il Wedding Expo 2024 ha dimostrato di essere molto più di una semplice esposizione: è stato un viaggio nella magia degli eventi di alto livello, dove ogni dettaglio è stato pensato per sorprendere e affascinare.





Questo evento ha offerto una vetrina unica sulle ultime tendenze, idee innovative e servizi di alta qualità. Con la chiusura dell’Expo 2024, che ha registrato uno straordinario successo, gli sguardi sono già puntati verso l'edizione del prossimo anno. La manifestazione si è affermata come un punto di riferimento nel panorama degli eventi.





Grande la soddisfazione degli organizzatori: del direttore generale Antonio Rositano e del direttore commerciale Giuseppe Cervasio, che si sono affidati alla professionalità del direttore artistico Natalia Spanò, che con le sue idee innovative e coinvolgenti è riuscita a dare vita ad una edizione indimenticabile.





Un ringraziamento particolare a tutti gli espositori che hanno partecipato e all’eccellente staff che ha lavorato per realizzare questa meravigliosa edizione tra cui Federica Morabito addetto stampa, Alfredo Muscatello fotografo ufficiale, Daniele Gambardella grafico.