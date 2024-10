Maltempo al Centronord: allerta arancione e chiusure a Bologna e San Lazzaro di Savena

Misure straordinarie a Bologna: chiusura delle scuole e smart working consigliato

Nel Comune di Bologna, l’allerta ha portato il sindaco Matteo Lepore a emettere un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole per la giornata odierna, accompagnata dall’invito rivolto alle aziende e agli enti a favorire il lavoro da remoto. Ai cittadini è stato inoltre raccomandato di ridurre gli spostamenti non essenziali.

Sport e sicurezza: rinvio della partita Bologna-Milan e chiusura degli impianti sportivi

La situazione critica ha inciso anche sul calendario sportivo: la partita Bologna-Milan, inizialmente prevista per domani alle ore 18, potrebbe subire un rinvio, anche se la Lega Serie A sta cercando alternative per evitare lo slittamento. Sul tema si terrà in mattinata un incontro tra il Prefetto di Bologna e il sindaco.

Nel Comune di San Lazzaro di Savena, che sta affrontando le ripercussioni più severe del maltempo, le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva di alcune abitazioni a rischio e la chiusura di impianti sportivi e parchi pubblici per garantire la sicurezza dei residenti.

Monitoraggio costante e prossimi aggiornamenti

Le autorità locali e la Protezione civile mantengono un monitoraggio costante dell’evoluzione delle condizioni meteo, pronti a intervenire con ulteriori misure di sicurezza qualora le piogge e i temporali dovessero intensificarsi nelle prossime ore.