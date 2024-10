Festival di Sanremo, Pippo Balistreri premiato a Sorrento

È la memoria storica della kermesse canora della Rai, direttore di palco per 41 edizioni del Festival: il siciliano Pippo Balistreri riceverà a Sorrento uno special award





SORRENTO (NA) – "Ha il record assoluto di presenze al Festival di Sanremo. Lui è l’uomo che da 41 edizioni fa funzionare il palco del festival e che da dietro le quinte ha visto passare la storia della musica". Con queste parole Amadeus, nel corso del Festival di Sanremo 2024, ha presentato Pippo Balistreri prima di consegnare sul palco, insieme a Rosario Fiorello, il premio Città di Sanremo.





Ora per il direttore di palco di origini di Bagheria (di Aspra, per la precisione) arriva un altro riconoscimento nazionale, nell’ambito del 29° Premio Penisola Sorrentina, la kermesse per l’audiovisivo promossa dal Comune di Sorrento e diretta da Mario Esposito.





A consegnare lo speciale award Casa Sanremo Off sarà Vincenzo Russolillo, ideatore e patron del salotto del Festival della canzone italiana.





Il conferimento avverrà al Teatro Tasso di Sorrento, il prossimo 26 ottobre, nel corso di un evento che celebra il cinema, l’audiovisivo e la televisione italiana a 70 anni dalla nascita delle trasmissioni televisive della Rai.