'Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole', il film che racconta la nascita di un sogno musicale

A distanza di quasi 30 anni dal primo album del gruppo siciliano un docufilm racconta la storia di quella straordinaria esperienza musicale e del loro recente ritorno sulle scene, con testimonianze inedite e immagini d’epoca





MILANO - Nel cuore degli anni ’90 dei ragazzi siciliani decidono di trasformare la loro passione per la musica in qualcosa di più grande. Dopo anni di concerti e chilometri percorsi tra piazze, teatri e locali della Sicilia, nel 1996 gli Amish compiono un passo decisivo: entrano in studio di registrazione e incidono il loro primo album originale, Canzoni.





Ora, quasi 30 anni dopo, quella storia torna alla luce attraverso il film "Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole", un racconto inedito che rivela le emozioni, le sfide e le ispirazioni dietro quel momento cruciale.





Un ritratto di musica e amicizia





Tra immagini suggestive e testimonianze intime dei protagonisti, questo film ci porta dietro le quinte di una scelta artistica coraggiosa, esplorando il percorso di una band che ha saputo reinventarsi nel tempo e tornare sul palco dopo una lunga pausa. Il film è molto più di un tributo nostalgico: è un ritratto vivido di creatività, amicizia e musica che non conosce età.

Attraverso la narrazione il pubblico potrà scoprire i retroscena di quei giorni in studio e rivivere le emozioni di una band che ha deciso di tornare in scena con la stessa passione di un tempo.

"Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole" è molto più di un semplice documentario musicale. Attraverso la voce narrante e le testimonianze dirette dei membri storici della band, Salvo Longo (voce e chitarra), Giovanni Giuffrida (tastiere e chitarra) ed Emanuele Bella (batteria e percussioni), lo spettatore è immerso in un viaggio emozionale che racconta la decisione coraggiosa del gruppo di entrare in studio per incidere i primi quattro brani scritti da Giuffrida e Longo, marcando un’evoluzione artistica che li ha portati a definire un’identità musicale unica.





Un racconto autentico e intenso





Il film svela i retroscena di quel momento cruciale, mostrando come i tre musicisti affrontarono le sfide e l’entusiasmo di incidere quattro brani che segnarono il loro debutto discografico.

Attraverso interviste e ricordi personali, Salvo Longo, Giovanni Giuffrida ed Emanuele Bella raccontano la nascita di Canzoni, un album che ha segnato profondamente la loro carriera e che oggi, appena ripubblicato, rivive nella sua forma restaurata nell’album "RE-VIBES 96".





Un viaggio nel tempo e nello spazio





Girato in splendide location tra Catania, Acireale, Linguaglossa, Milo, Etna, Riposto, Pordenone, Saronno, Como, Veneto, il film intreccia immagini evocative del passato con nuove riprese che catturano l’essenza della Sicilia e l’energia che ha sempre caratterizzato gli Amish. Le scene si alternano tra momenti di profonda riflessione e aneddoti curiosi, regalati dai protagonisti stessi, creando un legame emotivo tra passato e presente.

Il film dedica anche uno spazio speciale ai videoclip dei brani restaurati dell'album, offrendo una visione intima e dettagliata del processo di recupero audio, curato dal Sound Engineer Dario Giuffrida.

Quest’ultimo, che ha lavorato a Milano su tutti i mixaggi e le masterizzazioni dopo la reunion del 2023, racconta in modo affascinante il lavoro tecnico dietro la nuova vita dei brani che oggi fanno parte dell'album “RE-VIBES 96”.





Le dichiarazioni dei protagonisti





"Per noi – affermano i tre Amish - questo film è un modo per condividere con il pubblico ciò che ha significato la nostra musica e la nostra amicizia in tutti questi anni. Ci sono stati momenti difficili, ma anche tanta gioia, ed è tutto racchiuso in queste immagini e testimonianze. Abbiamo voluto mostrare il cuore dietro la nostra decisione di tornare a fare musica, e pensiamo che il film riesca a trasmettere tutta l'emozione di quegli anni, sia per noi che per chi ci ha sempre seguito. Abbiamo vissuto quegli anni con passione e determinazione, e riuscire a far rivivere quei momenti attraverso il film ci ha fatto sentire come se non ci fossimo mai fermati. È un tributo alla nostra storia e alla Sicilia, terra che ha sempre ispirato la nostra musica".





Un finale emozionante





Il film si conclude con un emozionante epilogo, in cui i membri della band raccontano il termine di quella fase della loro carriera, prima della lunga pausa durata quasi 30 anni. L’ultimo atto di "Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole" lascia lo spettatore con un misto di nostalgia e speranza, mostrando come la passione per la musica possa sempre riaccendersi, anche dopo decenni di assenza.

Coloro che hanno avuto la possibilità di vedere il film in anteprima lo hanno descritto come "straordinariamente emozionale", un racconto che riesce a toccare le corde più profonde dell’anima, avvolgendo lo spettatore in una storia commovente e piena di umanità.





Dove trovare il film





"Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole" verrà pubblicato unicamente e ufficialmente dal 2 ottobre 2024 solo sulla piattaforma YouTube al link www.youtu.be/n883xt09EZs

Chi lo desiderasse potrà effettuare il download gratuito del film direttamente dal sito ufficiale degli Amish all’indirizzo www.amish.eu , oppure facendo richiesta al link https://form.jotform.com/242541664902052

Un appuntamento imperdibile per chiunque abbia seguito la storia della band, ma anche per i nuovi fan e per chi desidera scoprire una delle pagine più affascinanti della musica italiana indipendente.





Credits





"Amish, il cuore oltre le nuvole" è un film documentario prodotto e distribuito dagli AMISH The Reunion 2023, con Salvo Longo, Giovanni Giuffrida e Emanuele Bella. Con l’amichevole partecipazione di Dario Giuffrida, Sound Engineer.

La voce narrante è di Lucia Giusa. Consulenza e coordinamento: Aurora Video Studio. Recupero audio e conversione da nastro magnetico del 1996 al formato digitale di Giovanni Scandurra. Montaggio Audio di Giovanni Giuffrida. Assistente post produzione: Aurora Video Studio.