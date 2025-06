Tragedia a Racale, donna uccisa in casa: si cerca il figlio fuggito dopo l’accoltellamento

– Omicidio nel primo pomeriggio di oggi in, a Racale, in provincia di Lecce. Una donna è stataall’interno della sua abitazione, presumibilmente dal figlio, che si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, il giovane – la cui identità non è stata ancora ufficializzata – avrebbe colpito ripetutamente la madre con un’arma da taglio, lasciandola esanime in casa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i colpi sarebbero stati fatali.

L’area è stata transennata dai carabinieri della Compagnia di Casarano, che hanno avviato i rilievi scientifici e le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare il movente. Si indaga anche sul contesto familiare, che potrebbe fornire elementi utili a spiegare l’esplosione di violenza.

Nel frattempo, è caccia all’uomo: il presunto responsabile si è dileguato e sono attivi posti di blocco nelle zone limitrofe e lungo le principali vie di uscita del territorio.

Le autorità mantengono al momento il massimo riserbo sull’identità dei protagonisti e sulle circostanze dell’omicidio. L’intera comunità di Racale è sotto choc per l’accaduto.