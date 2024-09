Sciopero di 8 ore del trasporto pubblico oggi: rischio disagi in diverse città italiane

Oggi rischio di disagi per chi si sposta nelle città italiane a causa di uno sciopero del trasporto pubblico locale, proclamato per 8 ore dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La protesta, legata alla vertenza per il rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori, coinvolge diverse città con modalità differenti, garantendo però alcune fasce orarie per il servizio minimo.

Lo sciopero è iniziato alle 8:30 con lo stop dei mezzi pubblici a Roma e Bologna, mentre in altre città l'interruzione avverrà in orari diversi:

Milano : dalle 18 fino al termine del servizio (6 ore).

: dalle 18 fino al termine del servizio (6 ore). Genova : dalle 9:30 alle 17.

: dalle 9:30 alle 17. Venezia : dalle 10 alle 16.

: dalle 10 alle 16. Bologna : dalle 8:30 alle 16:30.

: dalle 8:30 alle 16:30. Firenze : dalle 14:30 alle 22:30.

: dalle 14:30 alle 22:30. Roma : dalle 8:30 alle 16:30.

: dalle 8:30 alle 16:30. Napoli : dalle 9 alle 17.

: dalle 9 alle 17. Bari: dalle 15:30 alle 23:30.

I sindacati denunciano lo stallo della trattativa per il rinnovo del contratto. Nonostante il precedente sciopero di 4 ore del 18 luglio, non ci sono stati progressi da parte delle associazioni datoriali o delle istituzioni. Le sigle chiedono un rinnovo contrattuale che garantisca migliori condizioni retributive, normative e di sicurezza, a fronte del contributo quotidiano dei lavoratori al trasporto pubblico locale, che continua a soffrire di inefficienze e investimenti insufficienti.

Lo sciopero, organizzato rispettando le fasce di garanzia, è un segnale forte per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che affliggono il settore, soprattutto in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.