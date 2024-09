Calcio, è morto Totò Schillaci

NICOLA ZUCCARO. PALERMO - Lutto nel calcio italiano per la morte di Totò Schillaci. Il decesso del goleador azzurro, che rese "magiche" le notti di Italia '90, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 settembre 2024 all'Ospedale Civico di Palermo, dove Schillaci era ricoverato dal 7 settembre per sopraggiunte complicazioni legate al tumore al colon del quale era malato da tempo. Numerosi sono stati i messaggi di incoraggiamento pervenuti a Schillaci nei giorni scorsi. Fra questi, quello di Roberto Baggio, suo amico e compagno di squadra nel reparto offensivo della Juventus e della Nazionale Italiana nel Mondiale giocato in Italia nell'estate del 1990.