Locazioni turistiche in nero: scoperti redditi non dichiarati per 125mila euro a Leuca

LEUCA - La Guardia di Finanza di Lecce ha segnalato i titolari di alcuni Bed & Breakfast e case vacanza della zona di Leuca per aver omesso la dichiarazione al Fisco di circa 125mila euro relativi alla locazione turistica dei loro immobili. Le verifiche, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Leuca, si inseriscono in un’ampia operazione di contrasto agli affitti in nero e hanno interessato diversi proprietari di strutture ricettive della zona.L’individuazione dei soggetti coinvolti è avvenuta grazie a un approfondito controllo economico che ha fatto leva sulle informazioni raccolte presso agenzie immobiliari e attraverso piattaforme digitali specializzate nel settore delle locazioni turistiche.Tra gli immobili sotto indagine vi sono appartamenti e ville, alcune dotate di piscina e affacci panoramici sul mare, particolarmente ambiti dai turisti. Durante le verifiche fiscali è stato accertato che due proprietari di immobili, insieme a una società operante nel settore dell’ospitalità (affittacamere, B&B, residence), non avevano dichiarato i redditi derivanti dalla locazione turistica di ville e appartamenti situati a Santa Maria di Leuca e Torre Vado, località marittima del Comune di Morciano di Leuca.Questa operazione si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative della Guardia di Finanza per contrastare l’evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche, un fenomeno che, specialmente nelle zone turistiche di pregio, continua a rappresentare un'importante fonte di elusione fiscale.