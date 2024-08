Leporano, incidente alla Festa Patronale di Sant'Emidio: ragazzino di 13 anni sbalzato da una giostra

LEPORANO – Un grave incidente si è verificato ieri sera durante la festa patronale di Sant'Emidio, a Leporano. Un ragazzino di 13 anni è stato sbalzato fuori da una giostra in movimento, cadendo pesantemente al suolo dopo un volo di circa tre metri. L'adolescente è stato immediatamente trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice rosso.Fortunatamente, le condizioni del ragazzo non sono critiche. Dopo i primi accertamenti medici, è emerso che ha riportato un trauma contusivo del rachide cervicale e di una caviglia, oltre ad altre contusioni. Nonostante la gravità dell'incidente, il giovane non corre pericolo di vita.L'incidente ha subito richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza dell'area. A seguito dell'accaduto, la giostra è stata chiusa per motivi di sicurezza e sono in corso ulteriori indagini per determinare le cause esatte dell'incidente.L'episodio ha gettato un'ombra sulla festa patronale, un evento tanto atteso dalla comunità locale. Gli organizzatori stanno collaborando pienamente con le autorità per assicurare che tutte le misure di sicurezza vengano rispettate e per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.L'intera comunità di Leporano si stringe intorno al giovane e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione.