Incidente mortale a Brindisi: 19enne positivo all’alcol test indagato per omicidio stradale

BRINDISI - Un tragico incidente si è verificato all’alba del 12 agosto in provincia di Brindisi, portando alla morte di Lorys Bellapianta, un giovane di 20 anni originario della Lombardia. Lorys, che si trovava in vacanza nella zona insieme a un gruppo di amici, è caduto da un’auto in corsa, riportando ferite fatali.Il conducente dell’auto, un 19enne, è risultato positivo all’alcol test e ora è indagato per omicidio stradale. L’auto coinvolta, una Opel Corsa, trasportava cinque persone al momento dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Lorys viaggiava sul sedile posteriore quando, per ragioni ancora da chiarire, lo sportello si è improvvisamente aperto, causando la sua caduta sull’asfalto. Nell’impatto, il giovane ha sbattuto violentemente la testa, riportando lesioni mortali.Le indagini per accertare le dinamiche esatte dell’incidente sono in corso, e nella giornata di domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia, che aiuterà a chiarire ulteriormente le cause del decesso.Il 19enne alla guida dell’auto è attualmente difeso dall’avvocato Francesco Sozzi. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e quella di provenienza della vittima, lasciando amici e familiari nel dolore per una vita spezzata troppo presto.