'Chiavari in Jazz 2024', i Blewitt protagonisti della terza serata di venerdì 16 agosto

Prosegue con grande energia la rassegna Chiavari in Jazz che venerdì 16 agosto alle 21:15 nell'affascinate location di piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari ha in programma il terzo concerto della manifestazione, sul palco saranno protagonisti i Blewitt, al secolo Stefano Proietti (pianoforte), Oscar Cherici (basso elettrico) Gian Marco De Nisi (batteria).





I Blewitt sono un power trio che nasce dall’incontro di tre straordinari musicisti che decidono di unire e condividere le loro visioni musicali con l’obiettivo di compiere una sintesi tra la musica classica, il jazz e il rock. Un progetto che i tre musicisti mettono in essere attraverso ricerche compositive, brani originali e arrangiamenti di standard, cercando di fondere la tradizione e la letteratura pianistica con le ritmiche contemporanee, dal neo-soul alla musica etnica mediterranea, dall’avantgarde music al jazz tradizionale.





Una solidissima preparazione accademica alle spalle, riconoscimenti ufficiali e collaborazioni ad ampio raggio fra il mondo del jazz e quello della canzone. Di Stefano Proietti la Royal Academy of Music di Londra si è espressa in questo modo: "Tecnica pianistica impressionante, fraseggio profondo ed espressivo". Tutti i componenti del trio, nel corso degli anni, hanno vinto prestigiosi concorsi internazionali e borse di studio (Collective School of Music di New York, Miami Music Festival, Berklee College of Music di Boston).





Il loro disco di esordio, dall’emblematico titolo "Exploring New Boundaries", ha ricevuto numerosi consensi positivi e traccia nuovi orizzonti nella musica jazz. Musicisti di palato fine, giovani interpreti di un jazz molto misurato che rivela cultura e passione tra andature classiche, contemporary e rock.





"Questo è un progetto in cui abbiamo creduto da sempre" dichiarano i tre giovani Blewitt "con sacrificio e tanto lavoro. Speriamo con questo album di trasmettere compiutamente la nostra idea ed identità musicale, basata sulla ricerca compositiva e la fusione dei linguaggi".





Chiavari in Jazz 2024 proseguirà venerdì 23 agosto con Gegè Telesforo "Big Mama Legacy" e venerdì 30 agosto con il Nico Gori Swing 10tet.





La rassegna, ad ingresso gratuito, è prodotta dal Comune di Chiavari con l’organizzazione del Jazz Club Chiavari e la direzione artistica di Rosario Moreno.