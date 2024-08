Ferragosto da sogno a Cava Regia in Costiera Sorrentina

VICO EQUENSE (NA) - Cava Magica è il sabato sera ad alto tasso di stile, musica e divertimento di Cava Regia a Marina D'Aequa - Vico Equense, il luxury beach club più gettonato della Costiera Sorrentina e non solo. La nuova perla del Mediterraneo, ha preso ormai vita avendo conquistato un pubblico rigidamente selezionato e decisamente esigente. Il 14 e 15 agosto 2024 propone due eventi imperdibili: Midsummer Party e Pensiero Stupendo. - Cava Magica è il sabato sera ad alto tasso di stile, musica e divertimento di Cava Regia a Marina D'Aequa - Vico Equense, il luxury beach club più gettonato della Costiera Sorrentina e non solo. La nuova perla del Mediterraneo, ha preso ormai vita avendo conquistato un pubblico rigidamente selezionato e decisamente esigente. Il 14 e 15 agosto 2024 propone due eventi imperdibili: Midsummer Party e Pensiero Stupendo.





Cava Regia, a Marina d'Aequa - Vico Equense è divenuto in breve tempo un punto di riferimento. E' un vero e proprio gioiello di relax incastonato nella Costiera Sorrentina. Una nuova perla del Mediterraneo, che risplende tra le Isole di Capri, Ischia e Procida, proprio di fronte al Vesuvio e a uno dei tramonti più belli d'Italia. Varie terrazze, piscine a idromassaggio, lettoni ergonomici, bar e lunch: il tutto a sfioro su un meraviglioso mare blu. Spiaggia, pontile per l'attracco via mare, car valet via terra. Riassumendo, non mancano servizi all'altezza delle aspettative dei più esigenti ed una programmazione artistica di alto livello.





Il sabato di Cava Regia è stato stato battezzato dall'art director Nello Simioli e dal general manager Marco Cocurullo "Cava Magica". Il nome è stato scelto per trasmettere le emozioni che si provano entrando in questo luogo incantato, fuori dallo spazio e dal tempo. Il sound di questa serata è di ispirazione house, con tanti riferimenti ai splendori sonori del passato.





Mercoledì 14 agosto, per l'evento Midsummer Party, ecco musica d'eccellenza. Reduci da tanti spettacoli in Costa Smeralda, si fanno sentire il piano show di Amedeo Siotto ed i dj set di Simioli e DeeFrans.





Anche giovedì 15 agosto il party si preannuncia infuocato, per un Ferragosto ad alto tasso di stile. E' Pensiero Stupendo. Sarà una festa scatenata. Beach party dalle 16.00 in poi, con l'avvicendarsi di vari dj's e performers per una non stop di musica eclettica, sofisticata e molto divertente. In console, tra i nomi di spicco, ecco Miguel Verdoliva, Andrew Love e Vito Riuti.





INFORMAZIONI:

Cava Regia Beach Club

Carved into the rock, a Mediterranean paradise

crafted by the waves and the unique style of E. Marinella

Marina d'Aequa, Vico Equense 80069