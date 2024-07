Reggio Calabria, la 19esima edizione per 'I Tesori del Mediterraneo' dal 30 luglio al 4 agosto

- Nel cuore dell’estate, nel cuore della città, tornano per la XIX edizione "I Tesori del Mediterraneo". Sono tanti e preziosi i tesori racchiusi in questo contenitore che, dal 30 luglio e sino al 4 agosto, si aprirà per regalare a Reggio Calabria sei giorni di sport, musica, arte, enogastronomia, cultura, spettacolo, turismo, con belle serate sotto il cielo del lungomare Falcomatà, tanti ospiti e, poi, stand, musica, incontri.