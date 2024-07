Energia solare, i nuovi incentivi e contributi del 2024

Tante le opportunità green per le aziende agricole e le famiglie grazie al Bando Agrisolare e al Reddito Energetico 2024-2025





ASTI - Mai come in questo periodo i cittadini interessati a produrre energia dal sole, grazie ad impianti fotovoltaici, possono usufruire di importanti contributi da parte dello Stato. Il Bando Agrisolare e il Reddito Energetico 2024-2025 offrono incentivi e contributi significativi per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo la transizione energetica tanto nelle aziende agricole quanto nelle famiglie.





Il Bando Agrisolare 2024-2025 prevede incentivi che coprono fino all'80% delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici, con contributi a fondo perduto, che partono dal 50%, salgono al 65% e raggiungono l'80%.





I beneficiari di queste agevolazioni includono imprenditori agricoli, individuali o societari, imprese agroindustriali nel settore zootecnico e cooperative agricole. Il concetto di "parco agrisolare" sottolinea l'importanza di installare pannelli fotovoltaici nelle aree agricole, promuovendo la produzione di energia pulita senza compromettere le attività agricole tradizionali.





Parallelamente, il Reddito Energetico mira a realizzare impianti fotovoltaici per uso domestico a costo zero, grazie a un fondo di 200 milioni di euro destinato alle regioni. Questo contributo è rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, o inferiore a 30.000 euro con almeno 4 figli a carico, ed è attuabile per soluzioni abitative indipendenti come villette o bifamiliari.





"Si tratta di due straordinarie opportunità per i cittadini e le imprese agricole di guadagnare dalll'energia rinnovabile e sostenibile" dicono i responsabili della Duedi Impianti, azienda di Asti specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici, con anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili.





"La nostra missione è di contribuire attivamente alla decarbonizzazione e all'indipendenza energetica, fornendo soluzioni che combinano efficienza energetica e rispetto per l'ambiente. Per questo offriamo soluzioni personalizzate e chiavi in mano per soddisfare le esigenze di ognuno, sia nel settore agricolo che domestico" concludono dalla Duedi Impianti.