Tragico incidente a Noicattaro: muore il 30enne Vincenzo Lombardo, motociclista esperto

NOICATTARO – Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Vincenzo Lombardo, 30 anni, residente a Rutigliano, nella serata di martedì 29 aprile. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, alla periferia di Noicattaro, si è scontrato con un’autovettura per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato fatale: nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. Lombardo, noto nell’ambiente sportivo come pilota di motocross e appassionato delle due ruote, è morto sul colpo.

La conducente dell’auto coinvolta, in evidente stato di shock, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Mater Dei di Bari in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma le è stato riscontrato un forte stato ansioso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della scomparsa di Vincenzo Lombardo ha profondamente colpito la comunità di Rutigliano, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social da parte di amici e conoscenti, che lo ricordano come un ragazzo solare, determinato e legato alla passione per la moto, che aveva trasformato in uno stile di vita.