Roma: Ambulanza si ribalta, ferito l'autista. UGL: 'Sicurezza degli operatori sia prioritaria'

ROMA - Un grave incidente si è verificato questa mattina a Roma, dove un'ambulanza si è ribaltata in via Serafini, all'incrocio con Viale Palmiro Togliatti. L'autista soccorritore, coinvolto nell'incidente, è stato trasferito con urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.La UGL Salute ha espresso solidarietà e vicinanza all'autista ferito. Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale, e Gaetano Calabrese, del Coordinamento UGL Emergenza Urgenza, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: "La UGL Salute esprime solidarietà e vicinanza all'autista soccorritore coinvolto nella mattinata odierna in un incidente con il ribaltamento del mezzo in via Serafini. L'autista della vettura coinvolta nello scontro è stato trasferito con urgenza in ospedale."Gli esponenti dell'UGL hanno anche lanciato un appello alle autorità regionali: "Chiediamo alla Regione Lazio di impegnarsi al massimo per garantire a questi operatori la massima sicurezza. Troppo spesso sono impegnati in turni massacranti e molti mezzi risultano non adatti e quindi da sostituire. L'incolumità dei lavoratori sui posti di lavoro è una battaglia di tutta la nostra organizzazione ed una priorità assoluta."L'incidente mette in evidenza le difficoltà e i rischi che gli operatori del settore emergenza-urgenza affrontano quotidianamente. La UGL Salute ha sottolineato l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro per questi professionisti, assicurando mezzi adeguati e condizioni di lavoro sicure."Gli auguri di pronta guarigione all'operatore coinvolto", hanno concluso Giuliano e Calabrese, "sono a nome dell'intera UGL."