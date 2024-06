Roland Garros: Jasmine Paolini in semifinale, storica vittoria contro Elena Rybakina

- Nei quarti di finale del torneo sulla terra battuta del Roland Garros, Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria storica contro la russa Elena Rybakina, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4. Questo trionfo permette alla tennista italiana di qualificarsi per la semifinale, raggiungendo per la prima volta nella sua carriera questa fase di un torneo del Grande Slam.Per la ventottenne toscana, questa è la migliore stagione della sua carriera. Dopo il trionfo nel Masters 1000 WTA di Dubai a febbraio, Paolini continua a dimostrare il suo straordinario talento e determinazione. La vittoria contro Rybakina, vincitrice di Wimbledon nel 2023, sottolinea l'impresa della tennista italiana.Con questa qualificazione, Jasmine Paolini diventa la quarta italiana a raggiungere la semifinale del Roland Garros, seguendo le orme di Francesca Schiavone, Sara Errani e Martina Trevisan. Attualmente numero 15 al mondo nella classifica WTA, Paolini affronterà in semifinale la russa Mirra Andreeva, che ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4.Nel torneo maschile, il tedesco Alexander Zverev ha vinto contro l'australiano Alex De Minaur, qualificandosi per la semifinale dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Ruud ha ottenuto il passaggio alla semifinale grazie al ritiro del serbo Novak Djokovic, costretto ad abbandonare il torneo a causa di una lesione al menisco del ginocchio.La strada verso la finale si preannuncia entusiasmante sia per il tabellone femminile che per quello maschile, con sfide avvincenti e atleti pronti a dare il massimo sul prestigioso campo parigino.