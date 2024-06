Iucca, venerdì 7 giugno uscirà il primo lp dal titolo 'Amore senza fretta'

Dopo la pubblicazione di tre singoli che ne hanno anticipato l’uscita, la NOS Records presenta il primo LP di IUCCA, il progetto musicale solista di Dino Semeraro, musicista pugliese cofondatore dei Leitmotiv. Su Spotify e su tutte le piattaforme digitali dal 7 giugno, distribuito da Believe Music.





Dopo gli accattivanti tre singoli "Amore senza fretta", "Due corpi" e "Il mare del Sud", che ne anticipavano l’uscita, l’attesissimo LP d’esordio di IUCCA, sarà dal 7 giugno su tutte le piattaforme musicali e si preannuncia una rinfrescante colonna sonora di questa estate. Otto canzoni pop/rock d'autore raffinate e sincere, filtrate da moderni arrangiamenti elettro-pop e suggestive melodie di genuina ispirazione anni Sessanta/Settanta, eseguite da un cantato dal tono caldo e confidenziale.





Batterie sature, riff esotici di chitarre e vecchie tastiere analogiche, danno vita a un sound estremamente fresco e attuale. "Amore" e "Fretta" sono le parole chiave nella stesura del lavoro. Apprezzare la noia che alimenta il desiderio, sentire il bisogno di rallentare il ritmo e riprendere a sognare. Con gli occhi puntati sui luoghi d'infanzia, luoghi del cuore. Le battaglie nello stomaco per i primi amori e la paura di cambiare. Una certa empatia per uomini emarginati e personaggi universali; il mare, la campagna e lo sguardo perso sulla Luna.





"Io racconto delle storie. Storie d'amore. Storie di uomini emarginati, storie di cortigiane che amano senza fretta, storie di uomini che scappano dalla propria Terra, lasciando un amore o magari cercandolo. Una Terra che non è contenta, che si ribella. Una Terra che abbraccia il mare, che ama e odia un essere umano che non la rispetta più".





Come per i primi tre singoli, anche per il suo LP ufficiale ufficiale, IUCCA, pseudonimo di Dino Semeraro (musicista, compositore, co-fondatore della seminale band tarantina Leitmotiv), si è avvalso della produzione artistica di Simone Prudenzano (Lola and the lovers, A morte l’amore) attraverso un pop d’autore che strizza l’occhio a Gainsbourg, tutto filtrato da moderni arrangiamenti di elegante electro-pop. Con il suo esordio discografico sulla lunga distanza Iucca torna a far parlare di sé attraverso canzoni che promettono di catturare l’attenzione degli ascoltatori grazie al loro irresistibile sound indie-pop, dal sapore estivo ma sempre lontano dai cliché banali.





Per quel che riguarda Dino Semeraro, vanta un curriculum ultraventennale, tutto all’interno della scena alternative-rock italiana: già alla fine degli anni Novanta è tra i fondatori dei Leitmotiv, band di culto nel tarantino, con cui ha registrato 2 Ep e 4 LP e suonato in centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipando alla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo a Skopje, Macedonia. Ha tenuto numerosi concerti dal vivo e collaborazioni in studio con il cantautore Amerigo Verardi, padre nobile dell’underground musicale italiano e neo-Direttore Artistico di NOS Records. Semeraro ha anche suonato e inciso un LP con la band Elius Inferno and Magic Octagram, esibendosi allo Sziget Festival di Budapest. Realizzatore di colonne sonore per il cinema e per il teatro, è stato co-fondatore dell’agenzia Pelagonia, curando la direzione artistica di numerosi live-club pugliesi.