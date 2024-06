Roland Garros: Jasmine Paolini in finale, vittoria storica nel doppio per Bolelli e Vavassori

- Nella seconda semifinale del Roland Garros, Jasmine Paolini ha trionfato con un convincente 6-3 6-1 contro la russa Mirra Andreeva, qualificandosi per la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Questo successo porta la tennista toscana a diventare numero 7 al mondo nella Classifica WTA, segnando un'importante tappa nella sua carriera.Con questa vittoria, Paolini diventa la terza italiana a raggiungere la finale del Roland Garros, seguendo le orme di Francesca Schiavone nel 2010 e Sara Errani nel 2012. Dopo il match, Paolini ha espresso la sua gioia: “Non nascondo la mia felicità. Ci sono stati momenti difficili durante il match, ma sentivo di poter vincere. Mi diverto a giocare, voglio godermi questo momento e continuare a dare soddisfazioni ai tifosi italiani”.In finale, Jasmine Paolini affronterà la polacca Iga Swiatek, che nella prima semifinale ha superato l'americana Cori Gauff con un punteggio di 6-2 6-4. La sfida si preannuncia entusiasmante, con Paolini che cercherà di aggiudicarsi il suo primo titolo del Grande Slam.Nella semifinale del doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno prevalso 7-5 2-6 6-2 contro l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden, qualificandosi per la finale. Questo traguardo è particolarmente significativo, poiché segna il ritorno di due italiani in finale nel doppio al Roland Garros dopo 65 anni. L'ultima volta era accaduto nel 1959 con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.Bolelli e Vavassori hanno dimostrato grande determinazione e talento, guadagnandosi meritatamente la possibilità di giocare l'ultimo atto del torneo. In finale, affronteranno i vincitori dell'altra semifinale tra il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arevalo contro l'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers.Le prestazioni di Jasmine Paolini e della coppia Bolelli-Vavassori rappresentano un momento di grande orgoglio per il tennis italiano. Con la finale del singolare femminile e del doppio maschile, l'Italia si conferma protagonista sulla prestigiosa terra rossa del Roland Garros, promettendo emozioni e successi per i tifosi azzurri.